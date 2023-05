Luka mieszkaniowa nam nie grozi. Będzie nas coraz mniej

W Polsce jest obecnie około 411 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Jest to poziom zbliżony Australii (419 mieszkań na tysiąc mieszkańców), Irlandii (415), ale wyższy niż na Islandii (399) i w Nowej Zelandii (387).

Choć tempo rozpoczynania budowy nowych mieszkań w ostatnich miesiącach znacząco spadło - w pierwszym kwartale br. do 39 tys. mieszkań z 53 tys. rok wcześniej w analogicznym okresie - to mieszkań wciąż jednak przybywa - podaje Bussines Insider Polska.

W samym pierwszym kwartale br. oddano do użytku prawie 55 tys. nowych mieszkań, z czego 30 tys. zostało przekazanych klientom przez deweloperów. W ubiegłym roku padł rekord od najlepszych lat z czasów gierkowskich i oddano użytkownikom prawie 239 tys. lokali mieszkalnych.

Jak podaje Eurostat, do roku 2040 ma ubyć 1,8 mln Polaków. Oznacza to, że nawet w przypadku, gdyby w Polsce nie wybudowano ani jednego mieszkania w ciągu 17 lat, to wskaźnik wzrósłby z 411 do 433 mieszkań na tysiąc mieszkańców - informuje Bussines Insider Polska.

W Polsce może być większa dostępność mieszkań, niż w Norwegii w perspektywie 17 lat

Jeśli w Polsce zostanie utrzymane średnie tempo budowania 100 tys. mieszkań rocznie, to wskaźnik dojdzie w 2040 r. do 480 mieszkań na tysiąc mieszkańców. To jest poziom tak zamożnych krajów jak Norwegia, gdzie jest wskaźnik pokazuje 484 mieszkania na tysiąc mieszkańców, Belgia (488) czy Finlandia (494).

Długofalowo ta tendencja w budownictwie będzie oznaczać, że część powierzchni mieszkalnych będzie wyburzana. W Polsce, chociaż nadal odnotowywany jest duży popyt na mieszkania, to jednak w długiej perspektywie nastąpią takie zjawiska jak w Niemczech, gdzie ceny w czwartym kwartale 2022 r. spadły o 3,6 proc. rok do roku.

