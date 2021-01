Lustrzane wyniki cementowni. Produkcja zaskoczyła nawet branżę

Według opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny danych, w 2020 r. produkcja cementu w Polsce była niemal identyczna jak rok wcześniej. Wyniki te pozytywnie zaskoczyły branżę, która ma nadzieję utrzymać je w 2021 r. mimo potencjalnych zagrożeń.

20 mln ton w zasięgu?

- Miniony rok to również niezakłócona realizacja dużych programów inwestycyjnych w mocno cementochłonnych sektorach infrastruktury drogowej i kolejowej. Z zapowiedzi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskich Linii Kolejowych wiemy, że 2021 r. może być pod tym względem jeszcze lepszy - dodał.Jan Deja, pytany o perspektywy na 2020 r., zaznaczył, że branża obawia się nieco pierwszej połowy roku, m.in, z powodu dotychczas stosunkowo ostrej zimy na tle lat ubiegłych.- Niemniej liczymy, że mimo wszystko produkcja będzie podobna do tej z roku 2020. Potencjalne obawy dotyczą też spowolnienia inwestycyjnego w samorządach, których osłabione finanse zostały dodatkowe nadwyrężone kosztami walki z pandemią - wyjaśnił Deja.SPC obserwuje jednocześnie znaczący wzrost importu cementu z Białorusi, który w 2020 r. praktycznie się podwoił.- W całym 2019 r. wyniósł on 247 tys. ton, a po jedenastu miesiącach 2020 r. było to już 414 tys. ton. Dodając do tego import z Ukrainy oraz Turcji jest to łącznie ok. 0,5 mln ton cementu z krajów, które nie ponoszą np. kosztu zakupu uprawnień do emisji CO2 - podkreślił Deja.- Spodziewamy się, że duża liczba inwestycji infrastrukturalnych we wschodniej Polsce, m.in. Via Carpatia, Via Baltica czy Rail Baltica, będzie powodować chęć producentów zza wschodniej granicy do zwiększania eksportu do Polski - dodał.W jego opinii, długoterminowo można oczekiwać, że środki z nowego budżetu unijnego oraz Funduszu Odbudowy, a także działania związane z Europejskim Zielonym Ładem, do 2025 r. przełożą się na stabilne, duże zapotrzebowania na cement, które być może przekroczy nawet poziom 20 mln ton rocznie.Natomiast Andrzej Reclik, bazując na prognozach analityków, spodziewa się stabilizacji i produkcji cementu w 2020 r. na poziomie ok. 19 mln ton.- Patrząc dalej w przyszłość myślę, że ustabilizowanie się produkcji na tym poziomie byłby bardzo dobrym scenariuszem dla branży. Wydaje się on być optymalny w stosunku do mocy produkcyjnych zakładów, cyklów remontowych, a także coraz szerszej gamy produktów oferowanych przez cementownie - podsumował prezes.Zobacz też: Cementownie będą spalać więcej węgla. "Będziemy musieli"