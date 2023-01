Magazyny chwalą się dobrymi wynikami, ale widać też mielizny

W 2022 roku rynek magazynowy był bardzo podobny do tego, jak wyglądał w 2021 roku. Zmienił się jednak motor napędzający wzrost. Zamiast e-handlu były to firmy produkcyjne. Rok 2023 zapowiada się nieco gorzej.

Pomimo trudniejszej sytuacji gospodarczej, która jest szczególnie widoczna w ostatnich miesiącach, rynek magazynowy w Polsce dynamicznie rośnie. Widać to w danych za III kwartał 2022 roku. Wielkość powierzchni wzrosła o 18 proc. rok do roku i wynosiła 27 mln m2. W budowie było 4,1 mln m2 przestrzeni, a więc nieco więcej niż w tym samym czasie rok wcześniej. Choć w danych za cały rok nie przekroczymy jeszcze 30 mln m2 powierzchni magazynowej w Polsce, to można szacować, że wyniesie ona 29 mln m2.

W latach 2017-2020 rynek magazynowy przekraczał 4 mln m2 nowych powierzchni rocznie, a w rekordowym 2021 roku sięgnął ponad 7 mln m2.

Zmianie uległa jednak jego struktura, co jest spowodowane obecnymi uwarunkowaniami gospodarczymi. W ostatnich latach głównym motorem napędowym rynku magazynowego był sektor e-commerce.

Widoczny jest jednak lekki spadek zainteresowania tej branży, co jest związane z wysoką inflacją i obniżeniem siły zakupowej konsumentów. Miejsce sprzedaży internetowej, jako głównej siły do rozwoju rynku magazynowego, zaczynają zajmować firmy produkcyjne, które w magazynach lokują produkcję i kompletację towarów.

Rok 2023 będzie pełen wyzwań, przede wszystkim dla właścicieli nieruchomości, którzy będą musieli mierzyć się z rosnącymi kosztami zarządzania obiektami i dopasowywaniem ich do zmieniających się oczekiwań najemców. Nie inaczej będzie w przypadku deweloperów. Kluczowym zadaniem dla nich stanie się pozyskiwanie finansowania na nowe inwestycje, których koszty są wyższe niż jeszcze rok wcześniej.

Dlatego deweloperzy z większą ostrożnością wybierać będą lokalizacje pod nowe obiekty, decydując się głównie na te najlepsze i oczekując, że przed startem budowy ponad połowa będzie już miała umowy na swoich przyszłych najemców.

