Makrum niemal podwoił przychody

PJP Makrum po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku zanotował 412,72 milionów złotych przychodów netto, co oznacza roczny wzrost niemal o 100 procent. Zysk netto wyniósł 14,82 milionów złotych wobec straty 1,97 miliona złotych rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody PJP Makrum po pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 412,72 milionów złotych, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego to było 206,64 milionów złotych. To oznacza wzrost o 99,7 procent. Zysk netto był na poziomie 14,82 milionów złotych wobec straty w 2021 roku około 2 milionów złotych.

W samym trzecim kwartale spółka odnotowała przychody 132, 98 miliony złotych, a w roku minionym to były 82,58 miliony złotych. Odpowiednio zysk netto wyniósł 5,88 milionów, a przed rokiem zanotowano stratę 81 tysięcy złotych.

Na ogólny wzrost przychodów po 9 miesiącach miał wzrost sprzedaży krajowej aż o 139,4 procent do 271 milionów złotych. Eksport, kierowany głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji wyniósł 141,7 milionów złotych co oznacza wzrost o 51, 1 procent.

W całej grupie kapitałowej budownictwo przemysłowe odpowiedzialne jest za połowę przychodów, a przychody ze sprzedaży systemów przeładunkowych stanowią kolejnych 40 procent. Sprzedaż maszyn i systemów obsługi parkingowej daje 10 procentowy wkład.

- Wyniki pokazują, że spółka we wszystkich obszarach swojej działalności potrafiła wypracować rozwiązania dopasowując się do szybko zmieniającej się sytuacji. Krótka ścieżka decyzyjna i zespół wykazujący się dużą dyscypliną i elastycznością postępowania pomogły nam osiągnąć tak dobre wyniki - powiedział cytowany w komunikacie prezes Piotr Szczeblewski.

PJP Makrum specjalizuje się w czterech podstawowych segmentach działalności. Pierwszym są systemy przeładunkowe dla m.in. magazynów i centrów logistycznych. Drugi to automatyczne systemy parkingowe, a trzeci maszyny i konstrukcje stalowe. Czwarty jest budownictwo przemysłowe.

