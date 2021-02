Małe i średnie firmy budowlane zagrożone

Rosnąca liczba restrukturyzacji jest zapowiedzią problemów finansowych małych i średnich firm budowlanych - oceniają we wspólnej analizie Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

W oczekiwaniu na ożywienie

- Wyraźny spadek inwestycji w samorządach i w niektórych obszarach budownictwa kubaturowego, głównie w segmencie biur i hoteli, prawdopodobniej poskutkuje pogorszeniem kondycji finansowej małych i średnich firm podwykonawczych oraz mniejszych wykonawców o zasięgu lokalnym - zaznaczył Kaźmierczak.Ekonomista wyjaśnił, że to w tej grupie podmiotów możemy oczekiwać wzrostu liczby postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych, ale nie wydaje się, by zjawisko to przybrało masową skalę.- Spadek inwestycji samorządowych i kubaturowych oraz umiarkowane spowolnienie inwestycyjne w segmencie infrastruktury transportowej przyczyniły się do nasilenia konkurencji o pozyskanie nowych zleceń między dużymi firmami wykonawczymi z obszaru drogownictwa i kolei - powiedział Kaźmierczak.- Dużym podmiotom udało się jednak zgromadzić rekordowe portfele zamówień i w większości wchodzą w rok 2021 w bardzo dobrej sytuacji finansowej. W kolejnych miesiącach negatywny wpływ na ich marże mogą jednak mieć rosnące ceny stali, które od dawna nie rosły tak szybko jak w ostatnich tygodniach - podsumował.Przypomnijmy, że niedawno również firma badawcza Spectis prognozowała, że w perspektywie pierwszego półrocza, więcej powodów do zmartwień mają małe i średnie podmioty budowlane, często pełniące funkcję podwykonawców. Dużo spokojniej w przyszłość mogą patrzeć największe firmy wykonawcze.- W 2021 r. słabą stroną budownictwa będzie jego naturalne opóźnienie względem bieżącej sytuacji gospodarczej. Dlatego też, poprawa dynamiki budownictwa możliwa jest dopiero w drugiej części roku. Skala ożywienia w dużej mierze zależy jednak od sprawnego wdrożenia pakietu inwestycyjnego współfinansowanego w nowych środków unijnych - komentował Bartłomiej Sosna, ekspert rynku budowlanego w Spectis.