Małopolskie: GDDKiA ogłosiła przetarg na obwodnicę Oświęcimia w ciągu S1

GDDKiA ogłosiła w poniedziałek przetarg na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Oświęcimia (woj. małopolskie) w ciągu drogi ekspresowej S1. Według ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka trasa poprawi bezpieczeństwo w mieście i skomunikuje je z drogami krajowymi.

Jak przypomniał Adamczyk podczas briefingu z okazji ogłoszenia przetargu, budowa obwodnicy Oświęcimia i całej drogi ekspresowej S1 od granicy państwa w Zwardoniu do autostrady A1 w Pyrzowicach, która ma być gotowa w 2023 r., stała się możliwa dzięki zwiększeniu przez rząd premiera Mateusza Morawieckiego limitu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego ze 107 mld zł do 142 mld zł.

"To olbrzymia kwota, która pozwala budować nie tylko tą ważną, strategiczną drogę ekspresową (...). Pozwala budować te inwestycje, które Polsce, polskiej gospodarce są niezbędne, aby zdynamizować rozwój naszego kraju" - wskazał Adamczyk.

Według niego budowy obwodnic miast są inwestycjami oczekiwanymi przez mieszkańców, dlatego rząd wkrótce ogłosi "program 100 obwodnic".



"Daje to poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, możliwości skomunikowania się z systemem dróg w sposób bezpieczny, przewidywalny i komfortowy" - ocenił.

Europosłanka, b. premier Beata Szydło przypomniała, że planowanie budowy trasy S1 i obwodnicy Oświęcimia rozpoczęło się w 2006 r., w trakcie pierwszych rządów PiS.

"Dziś mamy ten moment szczęśliwy, kiedy możemy powiedzieć, że rząd Prawa i Sprawiedliwości dotrzymał słowa i po tylu latach ta inwestycja budowy obwodnicy Oświęcimia będzie podjęta, ogłoszona" - oceniła.

"Myślę, że to jest dobra wiadomość dla mieszkańców regionu i po raz kolejny pokazanie tego, że konsekwentnie realizujemy projekty i programy, które mają poprawiać funkcjonowanie wszystkich regionów w Polsce, mają dawać szanse poprawiać ich funkcjonowanie, dawać szanse, żeby mieszkańcy z każdej miejscowości mieli możliwość dobrego skomunikowania" - dodała.



Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński poinformował, że ogłoszony przetarg obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi krajowej klasy głównej przyspieszonej (GP) o długości ponad 9 km, która przebiegać będzie po nowym śladzie od węzła Oświęcim S1 do istniejącej DK44. W skład inwestycji wchodzi także budowa trzeciego mostu na Sole w Oświęcimiu.

Obwodnica Oświęcimia przebiegać będzie przez województwa: małopolskie i śląskie, powiaty: bieruńsko-lędziński, oświęcimski, gminy: Bojszowy i Oświęcim.

"9-kilometrowy odcinek obwodnicy Oświęcimia, który będzie łączył się z przyszłą drogą S1, uporządkuje przebieg drogi krajowej nr 44, która przechodzi przez to miasto. Poprawi to bezpieczeństwo ruchu i pieszych w Oświęcimiu, wyprowadzi znaczną część tranzytu, głównie ciężkiego poza miasto, a samo podłączenie do sieci dróg szybkiego ruchu poprawi dostępność zachodniej Małopolski pod względem gospodarczym i społecznym" - ocenił dyrektor GDDKiA.