Małopolskie: GDDKiA podpisała umowę ws. modernizacji odcinka dk94

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała w poniedziałek umowę z wykonawcą, który opracuje kompleksową dokumentację dla dostosowania drogi krajowej nr 94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica k. Krakowa do standardów drogi ekspresowej.

Jak poinformowała rzeczniczka krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut, zadanie zrealizuje firma Voessing Polska kosztem blisko 1,2 mln zł; jej oferta była najtańsza spośród siedmiu propozycji złożonych w przetargu.

Zgodnie z umową na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji, a także uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), wykonawca ma 17 miesięcy.

Kolejne 17 miesięcy to czas udzielania odpowiedzi na pytania wykonawców, którzy złożą oferty do przetargu na budowę, oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją robót.

W ramach dokumentacji trzeba wykonać opracowania geodezyjno-kartograficzne, geologiczne i geotechniczne, środowiskowe, operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń, a także wszystkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. Wykonawca musi przygotować projekt budowlany, projekty wykonawcze dla każdej z branż i kosztorys inwestorski. Podczas realizacji robót budowlanych zadaniem firmy wyłonionej w tym przetargu będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego.

Modernizacja odcinka dk94 o długości 2,4 km do parametrów drogi ekspresowej stała się konieczna w związku z wpisaniem go w ciąg powstającej drogi S52, która będzie stanowić północną obwodnicę Krakowa.

Odcinek dk94 od węzła Modlniczka do węzła Modlnica został oddany do użytku w 2011 roku. Połączył wówczas autostradę A4 z drogą Kraków - Olkusz. Obecnie jest to dwujezdniowa droga klasy głównej przyspieszonej.