Małopolskie: Konserwatorzy zajmą się drewnianym barakiem w byłym obozie Birkenau

Muzeum Auschwitz przeprowadzi konserwację jednego z drewnianych baraków na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz II-Birkenau. Znajduje się on nieopodal historycznej bramy głównej – podało Muzeum, które szuka wykonawcy.

Muzeum poinformowało, że termin składania ofert upływa 19 stycznia, a wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, będzie miał 23 miesiące na realizację zadania. Obejmuje ono kompleksowe prace konserwatorskie i roboty budowlane wraz z badaniami archeologicznymi oraz wykonaniem dokumentacji fotogrametrycznej.

Barak znajduje się w części byłego obozu, w którym Niemcy więzili mężczyzn. Był to tzw. odcinek BIIa, gdzie dokonywano rejestracji więźniów, a także poddawani oni byli kwarantannie. Ta część została oddana do użytku w sierpniu 1943 r. Pierwszymi znanymi grupami więźniów, którzy zostali tam skierowani, było 1641 Polaków deportowanych 23 i 25 sierpnia z Radomia i Warszawy.

Przeznaczony do konserwacji barak został wykonany w konstrukcji drewnianej prefabrykowanej na rzucie prostokąta. Pełnił funkcję sanitarną. Mieściły się w nim umywalnie i ustępy.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów. Spośród ok. 140-150 tys. deportowanych do obozu Polaków śmierć poniosła niemal połowa. W Auschwitz ginęli także Romowie, jeńcy sowieccy i osoby innej narodowości.

Były obóz w 1979 r. został wpisany, jako jedyny tego typu obiekt, na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

