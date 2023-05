Małopolskie: PKP PLK podpisały umowy na pierwsze prace na linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz

PKP PLK podpisały umowy na realizację pierwszych prac budowlanych w projekcie „Podłęże-Piekiełko”. Kontrakty dotyczą dwóch odcinków linii nr 104 - Chabówka-Rabka Zaryte oraz Nowy Sącz-Klęczany.

Linia ta wchodzi w skład nowego połączenia kolejowego nazywanego potocznie "Podłęże - Piekiełko". Projekt ten składa się z dwóch elementów, oprócz przebudowy linii Chabówka-Nowy Sącz jest nim budowa zupełnie nowego odcinka łączącego Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną. Dolną. Inwestycja w linię 104 ma zapewnić wznowienie połączeń pasażerskich po wieloletniej przerwie i wzrost dostępności komunikacyjnej.

"Projekt Podłęże - Piekiełko po wielu latach starań i oczekiwań wkracza w fazę realizacji" - podkreślił, cytowany w komunikacie, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak doprecyzował, jego całkowita realizacja polega na odbudowie linii łączącej Chabówkę, Rabkę, Mszanę Dolną, Limanową i Nowy Sącz oraz budowie linii z podkrakowskiego Podłęża południe: przez Gdów do Szczyrzyca i Tymbarku.

W ocenie Ireneusza Merchela, prezesa Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych, prace te zapewnią zwiększanie dostępności, komfortu i bezpieczeństwa. "Efekty przełożą się na korzyści dla mieszkańców, którzy po wielu latach zyskają lepsze możliwości komunikacji ekologicznym środkiem transportu" - zapewnił.

Oprócz torów, obiektów inżynieryjnych i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, przebudowane mają zostać stacje i przystanki. Nowe perony będą m.in. na stacji Rabka Zaryte i na przystanku Rabka Zdrój. Zgodnie z planem nowe obiekty mają zostać przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Na stacji Rabka Zaryte przewidziano także przejście podziemne z windą. Z kolei na odcinku między bocznicą w Klęczanach a Nowym Sączem przebudowana zostanie stacja Marcinkowice oraz przystanki Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto.

Umowy PKP PLK z wykonawcami zostały podpisane za ponad 1,1 mld zł netto z Krajowego Programu Odbudowy na modernizację odcinków Chabówka - Rabka Zaryte i Klęczany - Nowy Sącz.

Całe przedsięwzięcie nazywane "Podłęże - Piekiełko" zakłada wybudowanie 58 km nowej linii kolejowej, która zacznie się we wsi Podłęże w gm. Niepołomice i skieruje na południe. W miejscowości Szczyrzyc linia się rozgałęzi i będzie biec na wschód do miejscowości Tymbark (linia 622) i na zachód do miejscowości Mszana Dolna (linia 623). W tych miejscowościach nowa linia połączy się z istniejącą 75-kilometrową linią Chabówka - Nowy Sącz (linia 104), która zostanie zmodernizowana.

Z analiz wynika, że realizacja projektu "Podłęże - Piekiełko" umożliwi wygodne i bezpieczne podróżowanie na trasie Kraków - Zakopane w czasie krótszym niż dwie godziny, a na odcinku Kraków Główny - Nowy Sącz poniżej godziny.

