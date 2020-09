Małopolskie: Rozpoczęła się budowa ostatniego odcinka obwodnicy Bochni

Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych powstanie ostatni odcinek obwodnicy północno-zachodniej Bochni w woj. małopolskim. W środę rozpoczęła się budowa drogi o długości około 800 metrów. Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca października br.

Burmistrz Bochni Stefan Kolawiński poinformował w środę, że koszt inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł. Miasto pozyskało na ten cel dofinansowanie z rządowego programu w wysokości ok. 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Przedsięwzięcie dotyczy budowy drogi z pełną infrastrukturą techniczną o długości ok. 800 metrów od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. W ramach projektu planowane są rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pieszych i kierowców, m.in. chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Realizację inwestycji zaplanowano do końca października 2021 roku.