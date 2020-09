Małopolskie: Rusza budowa dworców kolejowych w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu

Rozpoczęła się budowa dwóch nowych dworców kolejowych w Biadolinach Szlacheckich i Sterkowcu w Małopolsce. Obydwa obiekty są realizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych (IDS) modułowych budynków z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań.

Spółka PKP SA przekazała w środę wykonawcy plac budowy pod nowe dworce. Są one budowane w trybie "projektuj i buduj".

Jak ocenił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury cytowany w komunikacie, program Inwestycji Dworcowych owocuje budowami dworców w całej Polsce. "Teraz przychodzi czas na Biadoliny i Sterkowiec. Każda taka inwestycja to krok do celu, którym jest bezpieczna, komfortowa i przewidywalna polska kolej" - wskazał.

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak podkreśliła, że dworce w Biadolinach i Sterkowcu to kolejne ekologiczne i przyjazne środowisku przedsięwzięcia, które powstaną przy wsparciu środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Obydwa obiekty powstają w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych według autorskiego projektu PKP SA. Będą to tzw. IDS-y modułowe, czyli projekty typowe, w których zaimplementowano szereg nowoczesnych i zwiększających komfort podróżnych rozwiązań. Budynki będą odznaczać się współczesną i nowoczesną formą architektoniczną.

Zastąpią one stare budynki dworców, które nie przystają do współczesnych standardów obsługi podróżnych, i które zostaną wyburzone.

Dworzec w Sterkowcu zaprojektowano jako budynek parterowy, składający się z dwóch części połączonych wiatą. Pierwsza z nich to część dworcowa, w której będą mieścić się poczekalnia oraz toalety ogólnodostępne. W drugiej części, tzw. miejskiej, będzie niewielki lokal komercyjny. Pod wiatą zlokalizowane zostaną również stojaki rowerowe wraz ze stacją naprawy rowerów.

Nowy dworzec w Biadolinach będzie nieco mniejszy. Pod wiatą znajdzie się pawilon, w którym zlokalizowane będą niewielka ogrzewana i klimatyzowana poczekalnia oraz toalety. Pod dachem zaprojektowano także stojaki rowerowe i stację napraw jednośladów. Obydwa budynki będą wyróżniać wieże zegarowe o wysokości 8 metrów. Znajdzie się w nich także wiele udogodnień dla pasażerów z niepełnosprawnościami.

Jak przypomniał prezes PKP Krzysztof Mamiński, dworce w Biadolinach i Sterkowcu to kolejne dworce w Małopolsce, gdzie rozpoczną się niebawem prace budowlane.

"Podobnie jak oddany niedawno w tym regionie dworzec w Oświęcimiu, będą one realizowane w formule Innowacyjnych Dworców Systemowych, czyli dworców nowoczesnych, komfortowych i proekologicznych. Obecnie prace budowlane toczą się również na dworcu Kraków Swoszowice, a w trakcie prac projektowych jest m.in. duża grupa obiektów dworcowych w Dolinie Popradu" - zaznaczył.

Budowa nowych dworców w Biadolinach i Sterkowcu jest częścią Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Koszt inwestycji to odpowiednio 4,25 mln zł i 4,69 mln zł. Planowany termin ich zakończenia to wiosna 2021 roku. Są one dofinansowane z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wykonawcą budowy nowych dworców jest konsorcjum firm Heli Factor i MERX.

Dotychczas w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023 w Małopolsce udostępniono zmodernizowany dworzec w Miechowie i wybudowany od podstaw dworzec w Oświęcimiu. Obecnie prace budowlane prowadzone są na dworcu Kraków Swoszowice. W trakcie opracowania jest dokumentacja projektowa dla trzynastu dworców kolejowych. Dziewięć inwestycji jest na etapie przygotowania.