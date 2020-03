Małopolskie: Rusza przebudowa jednej z głównych ulic Wadowic

Rusza przebudowa ul. Sienkiewicza, jednej z głównych ulic Wadowic. Inwestycja zostanie zrealizowana w kilku etapach, a całość ma być gotowa do końca listopada br. Jej koszt wyniesie ok. 11 mln zł – poinformował w poniedziałek wadowicki magistrat.

"Na tę inwestycję udało się pozyskać 6,7 mln zł z Funduszu Dróg Samorządowych. Gmina Wadowice do samej przebudowy ulicy dołoży nieco ponad 2,3 mln zł. Podobną kwotę przekaże powiat wadowicki. Przebudujemy całą jezdnię o długości 650 m i wszystkie skrzyżowania" - powiedział burmistrz miasta Bartosz Kaliński.

Inwestycja została podzielona na kilka etapów, aby utrudnienia były jak najmniejsze. "Pierwszy etap obejmuje przebudowę północnego odcinka ulicy, pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Teatralną oraz Sikorskiego. W najbliższych dniach fragment ten zostanie zamknięty dla ruchu samochodów. Od poniedziałku zamknięty będzie znajdujący się w tam plac przy +starej rzeźni+, na którym niebawem rozpocznie się budowa parkingu na ponad 100 stanowisk" - poinformował urząd miejski.

Przebudowa pierwszego odcinka ma potrwać kilka tygodni.

Modernizacja będzie polegała na wymianie nawierzchni i chodników po obu stronach. Wzdłuż całej ulicy odnowione zostaną parkingi, łącznie ponad 80 miejsc. Powstanie nowa zatoka autobusowa.

Jednocześnie przebudowane zostaną wodociąg oraz sieci elektroenergetyczna, sanitarna i deszczowa, wraz z przepompownią wód deszczowych. "Koszt tej inwestycji to nieco ponad 1,6 mln zł, z czego ok. 1,5 mln zł to dokapitalizowanie Wadowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przez samorząd Wadowic. Reszta pochodzi z budżetu spółki" - dodał burmistrz.

Wykonawcą całej przebudowy jest firma Strabag, która zgodnie z umową ma ją zrealizować do 30 listopada.

To druga duża inwestycja drogowa w Wadowicach. Wcześniej rozpoczęta została gruntowna przebudowa newralgicznej ul. Lwowskiej. Potrwa do końca listopada 2021 r.