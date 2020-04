Małopolskie: We wtorek ruszy budowa mostu na krajowej 52 w Izdebniku

Rusza budowa mostu nad potokiem w ciągu drogi krajowej 52 w Izdebniku. We wtorek wykonawca wprowadzi tymczasową organizację ruchu – poinformowała w piątek rzecznik krakowskiego oddziału GDDKiA Iwona Mikrut. Prace potrwają do 20 sierpnia br.

"W pierwszej kolejności wybudowany zostanie objazd z mostem tymczasowym, by zachować płynność ruchu po wyburzeniu starego obiektu. Zmiana organizacji ruchu w Izdebniku zostanie wprowadzona ok. godz. 12.00. Obowiązywało będzie ograniczenie prędkości do 50 km na godz., a piesi będą się mogli poruszać tylko poboczem wzdłuż lewej strony jezdni" - powiedziała Mikrut.

Rzecznik przypomniała, że umowa na zaprojektowanie i wybudowanie mostu została podpisana latem 2018 r.

Zadanie obejmuje nie tylko rozbiórkę istniejącego mostu, budowę tymczasowej przeprawy i nowej, ale m.in. także rozbudowę odcinka drogi krajowej 52, przebudowę istniejących lewostronnych poboczy, budowę chodników po obu stronach i przebudowę zjazdów.

Zakończenie prac zaplanowano na 20 sierpnia. Koszt inwestycji wyniesie 1,7 mln zł.

Droga krajowa 52 przebiega od węzła w Głogoczowie pod Krakowem, przez Wadowice, Kęty i Bielsko-Białą do granicy w Cieszynie Boguszowicach.