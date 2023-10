Małopolskie: Zezwolenia na realizację inwestycji dla dwóch węzłów drogowych na Zakopiance

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał w czwartek zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (zrid) dla budowy dwóch węzłów drogowych na drodze krajowej nr 7, czyli Zakopiance w Myślenicach i Krzyszkowicach. Obydwa obiekty mają być gotowe do końca 2025 r.

Jak podkreślił wojewoda podczas czwartkowego briefingu w Myślenicach, lokalizacje, gdzie powstaną nowe węzły, to "dwa miejsca na mapie Zakopianki, które można uznać za niezwykle ważne zarówno dla ruchu tranzytowego, jak i ruchu lokalnego".

"To dwa miejsca bardzo niebezpieczne (…), dwa skrzyżowania grozy przechodzą do historii" - zaznaczył Kmita. Podkreślił, że obydwie wydane decyzje posiadają rygor natychmiastowej wykonalności, co umożliwia inwestorowi przystępowanie od razu do prac.

Według niego dzięki wybudowaniu nowych skrzyżowań poprawi się bezpieczeństwo i płynność ruchu w ich rejonie, a czas przejazdu odcinkiem Zakopianki między Krakowem i Myślenicami skróci się o kilkanaście minut.

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka podkreślił, że podpisanie przez wojewodę decyzji zrid, "kończy żmudny, ale jakże ważny etap przygotowania obydwu inwestycji". Z obydwu niebezpiecznych skrzyżowań - podkreślił - na co dzień korzystają zmotoryzowani i piesi mieszkańcy tej gminy.

"Opracowanie dokumentacji projektowej trwało ponad trzy lata, ale jesteśmy coraz bliżej do tego, żeby prace budowlane rozpoczęły się już niedługo" - zaznaczył burmistrz Myślenic.

Jak przekazał dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) Tomasz Pałasiński, w przypadku węzła w Myślenicach postępowanie przetargowe na wykonawcę jest na ukończeniu - w przyszłym tygodniu powinno nastąpić otwarcie złożonych ofert. Zaawansowane są także przygotowania do budowy węzła w Krzyszkowicach.

"Na koniec 2025 roku obydwa węzły powinny być skończone" - zapowiedział przedstawiciel GDDKiA.

Pałasiński przypomniał, że na różnych etapach budowy bądź przygotowania jest w sumie sześć dużych zadań, która mają poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu na odcinku dk7 między Krakowem i Myślenicami.

Pierwsza z podpisanych przez wojewodę Łukasza Kmitę decyzji dotyczy budowy węzła łączącego drogę krajową nr 7 z drogą powiatową nr K1967 (ul. Sobieskiego) w Myślenicach. Aktualnie sterowanie ruchem na skrzyżowaniu odbywa się za pomocą sygnalizacji świetlnej. W ramach inwestycji zostanie ona zlikwidowana, a kolizyjne skrzyżowanie przebudowane na bezkolizyjny węzeł drogowy.

Inwestor - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - planuje dodatkowe pasy włączania i wyłączania na obu jezdniach. Po północnej stronie inwestycji wybudowane zostaną dwie łącznice, które po połączeniu staną się łącznicą dwupasową dwukierunkową. Łącznica zostanie przeprowadzona na wiadukcie nad DK7, zakończona skrzyżowaniem o ruchu okrężnym w ciągu ul. Sobieskiego. Dodatkowo, mając na względzie poprawę bezpieczeństwa pieszych, przebudowane i dobudowane zostaną chodniki, a w rejonie starego cmentarza powstanie kładka dla pieszych. Dotychczasowe przejście dla pieszych na poziomie jezdni zostanie zlikwidowane.

Jak podaje GDDKiA, od południowej strony DK7, na wysokości obecnego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną powstanie skrzyżowanie z prawoskrętami, z wlotem i wylotem rozdzielonym wyspą. Między DK7 a rondem wybudowane zostanie skrzyżowanie czterowlotowe ul. Sobieskiego z istniejącymi drogami dojazdowymi: na Tarnówkę oraz do ul. Sienkiewicza. W ciągu ul. Sobieskiego pojawi się małe rondo. Północny i wschodni wlot ronda to połączenia (łącznice) z jezdnią główną, natomiast wlot południowy będzie przedłużeniem ul. Sobieskiego w stronę centrum. Wlot zachodni natomiast umożliwi dojazd do posesji. W ramach inwestycji zostanie przebudowany także układ odwodnienia oraz oświetlenie terenu. W miejscach, które będą tego wymagały, staną ekrany akustyczne.

Natomiast druga decyzja wydana przez wojewodę umożliwi budowę węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K w miejscowości Krzyszkowice w gm. Myślenice.

Pod drogą krajową nr 7 zaprojektowano tunel umożliwiający bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego jak i pieszego. Oprócz tego inwestor przewidział budowę: 6 łącznic, 3 jezdni dodatkowych, 3 skrzyżowań jezdni dodatkowych z łącznicami, chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, ekranów akustycznych, murów oporowych. Ponadto zaplanowano budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych.