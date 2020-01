Mamy ponad 1000 km szybkich dróg w budowie. Ilu doczekamy się w 2020 roku?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje udostępnić w tym roku kierowcom co najmniej 116,8 km dróg. Obecnie w budowie znajduje się 1003,8 km dróg.

- Drogi będące w realizacji pozwolą w kolejnych latach zamknąć najważniejsze ciągi komunikacyjne w kraju. Są to między innymi autostrada A1 od Częstochowy do Tuszyna, dzięki czemu z Pomorza sprawnie i komfortowo dotrzemy do granicy z Czechami - napisano w komunikacie.



- W realizacji mamy też ostatnie odcinki drogi ekspresowej S7 między Płońskiem a Napierkami - po wybudowaniu tego odcinka uzyskamy ciąg ekspresowy od Płońska do Trójmiasta - dodano.



- W realizacji są również odcinki w ciągu S3 i S5, które uzupełnią połączenia odpowiednio portu w Szczecinie z południową granicą kraju a S5 Wrocławia przez Poznań z Bydgoszczą - dodano.



Dokładna lista dróg planowanych do otwarcia w 2020 r. znajduje się na końcu artykułu.



Dyrekcja przypomina, że obecnie kierowcy mają do dyspozycji ok. 4 146 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1 696 km autostrad i 2 450 km dróg ekspresowych. GDDKiA zapowiedziała też, że do końca stycznia opublikuje plan przetargów na 2020 r.