Mariusz Zawisza rezygnuje. Radosław Domagalski-Łabędzki prezesem Rafako

Mariusz Zawisza, który od sierpnia 2020 r. stał na czele zarządu Rafako, złożył rezygnację. Na nowego prezesa rada nadzorcza wyznaczyła Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego, który dotychczas był wiceprezesem firmy z Raciborza. To nie jedyne zmiany w zarządzie Rafako.

Powrót do rozwoju

- Doceniamy niekwestionowany i olbrzymi dorobek Rafako w energetyce, ponad 70-letnią tradycję, posiadane przez firmę własne technologie i kompetencje, w tym kompetencje załogi. Zdajemy sobie zarazem sprawę ze znaczenia spółki dla rynku pracy w regionie. Dlatego chcemy jak najszybciej wprowadzić do akcjonariatu Rafako podmiot, który będzie w stanie spółkę wesprzeć a jednocześnie w pełni wykorzystać jej potencjał - dodał.Natomiast Maciej Stańczuk podkreślił, że zarząd zrobi wszystko, aby „spółka o takim potencjale i doświadczeniach na polskim rynku energetycznym, współpracująca z blisko 800 podwykonawcami i dostawcami, z czego 88 proc. stanowią polskie przedsiębiorstwa, powróciła, przy wsparciu nowego inwestora, do dynamicznego rozwoju”.- Strategiczny inwestor powinien nie tylko zastąpić dotychczasowych akcjonariuszy, ale też dokapitalizować Rafako. Jesteśmy zdeterminowani, by proces pozyskiwania inwestora istotnie zdynamizować i wierzymy jego powodzenie - powiedział Stańczuk, który w przeszłości był m.in. prezesem przeprowadzającym proces restrukturyzacji Polimeksu Mostostalu.Przypomnijmy, że o przyszłość Rafako, a także perspektywy budownictwa energetycznego, portal WNP.PL pytał niedawno: Damiana Kaźmierczaka, głównego ekonomistę Polskiego Związku Pracodawców Budownictw, Szymona Jungiewicza, dyrektora sektora budownictwa w firmie doradczej PMR oraz Bartłomieja Sosnę, eksperta rynku budowlanego w firmie badawczej Spectis.