Marże firm budowlanych szybko znikają. Sytuacja jest niebezpieczna

Wysoka inflacja, niepewność geopolityczna, wysokie koszty materiałów, duży spadek liczby rozpoczętych budów i brak nowych zleceń – to tylko niektóre wyzwania, przed którymi stoi branża budowlana w Polsce.

Już w pierwszej połowie 2022 roku widać było znaczny spadek liczby rozpoczętych budów mieszkań, zwłaszcza tych realizowanych przez większe podmioty (aż 22 proc. mniej budowanych mieszkań przez deweloperów w stosunku do poprzedniego roku).

Mniejsza liczba nowych zleceń sprawia, że zaostrza się konkurencja i negatywna presja marżowa, za którą trudno jest nadążyć mniejszym podmiotom.

Sytuacja na Ukrainie dodatkowo sprawia, że Polska jest postrzegana przez inwestorów jako niezbyt bezpieczny rynek, wskazuje Bartłomiej Jaworski, Senior Product Manager w Eaton, firmie zajmującej się inteligentnym zarządzaniem energią.

Szczyt cenowy w budownictwie za nami, ale problemów cała masa

Prawdopodobnie minęliśmy już szczyt cen robót budowlanych. Jednak przy braku odpowiedniego waloryzowania kontraktów, znaczna dwucyfrowa podwyżka stawek „zjada” marżę firm i może powodować duże kłopoty finansowe.

Szczególnie odczują to mniejsze podmioty. Ceny surowców utrzymują się na wysokim poziomie – materiały budowlane podrożały średnio od 50 do nawet 10o proc., co ma ogromne znaczenie dla rentowności kontraktów.

Dla branży budowlanej kluczowe znaczenie mają zamówienia publiczne, stanowiące nawet połowę wartości całego rynku. Jednak otrzymanie przez Polskę funduszy z KPO wciąż stoi pod znakiem zapytania, a to te środki miały być siłą napędową procesu odbudowywania gospodarki po pandemii.

Ponadto wojna na Ukrainie spowodowała odpływ pochodzących stamtąd pracowników, stanowiących nawet 80 proc. cudzoziemców zatrudnionych w firmach budowlanych. Znacznie wzrosły też koszty obsługi kredytów na inwestycje i kosztów leasingu maszyn i samochodów.

W tym roku kryzys może dotknąć szczególnie firmy z sektora MŚP – mniejsze przedsiębiorstwa skoncentrowane na wąskich segmentach rynku budowlanego. Malejące przychody, przy wysokich kosztach usług mogą być ogromnym wyzwaniem zwłaszcza dla podwykonawców. Sytuacja rynkowa przypomina tę z lat 2012-2013, kiedy doszło do wielu upadłości w branży budowlanej.

Poszukiwanie oszczędności może faworyzować odnawialne źródła energii

Bartłomiej Jaworski uważa, że czynniki sprawiające firmom trudności, takie jak rosnące ceny energii, mogą pozytywnie wpływać na rozwój rynku budowlanego.

- Są one bowiem dodatkową zachętą dla prywatnych inwestorów i osób fizycznych do szukania oszczędności. Branża budowlana może przetrwać kryzys dzięki zwiększonemu popytowi na montowanie instalacji fotowoltaicznych, magazynów energii, pomp ciepła i innych podobnych rozwiązań - wskazuje.

Mniejsza podaż nowych mieszkań to też szansa dla rynku wtórnego, która wiąże się z modernizacją istniejących już obiektów. Wciąż rośnie też zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, wywołane przez rozwój usług e-commerce, a Krajowy Fundusz Drogowy nieprzerwanie finansuje budowę nowych dróg. Firmy z sektora będą musiały szukać podobnych możliwości dopóki sytuacja się nie ustabilizuje.

