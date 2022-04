Materiały budowlane często mają problemy z jakością. Powstał nowy raport

Jakość wielu wyrobów budowlanych dostępnych na rynku pozostawia sporo do życzenia. Na przykład 44 proc. badanych wyrobów do izolacji cieplnej i 38 proc. membran nie spełniało w 2020 r. przynajmniej jednej badanej właściwości. Z kolei tylko średnia jest jakość klei budowlanych, wyrobów podłogowych i posadzkowych. Ale sytuacja się poprawia - wskazuje Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa.

Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa upublicznił raport „Jakość wyrobów budowlanych dostępnych na polskim runku w latach 2016-2020”. Dokument powstał na podstawie wyników badania próbek wyrobów budowlanych publikowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego.

Nie zwiera on informacji o producentach, których wyroby zostały ocenione negatywnie, choć było by to ważną wskazówką dla kupujących.

Badano kilka kluczowych właściwości 13 grup wyrobów budowlanych, w tym np. spoiwa (cement, wapno, itp.), stal zbrojeniową i sprężającą do betonu, wyroby do wznoszenia murów (cegły, pustaki, itp.), wyroby izolacyjne, kable zasilające, kleje budowlane, wyroby podłogowe i posadzkowe, wyroby stolarki budowlanej. To na tej podstawie ZPPMB wyciągnął kluczowy wniosek, że w obrocie jest wiele wyrobów budowlanych niespełniających formalnych i deklarowanych wymagań.

Patrz też: Spór o jakość piasku w betonie. Budowlańcy czekają na nowe wytyczne

Zarazem autorzy przypominają, że analizowano dane z badań z okresu 2016-2020, a produkty mogły się poprawić od tego czasu.

„Stałe badanie dostępnych na rynku wyrobów budowlanych, prowadzone przez organy kontroli, przyczynia się do poprawy ich jakości. Pozytywny trend widoczny jest w większości grup wyrobów budowlanych a bardzo dobrym przykładem są tu wyroby do wznoszenia murów” - czytamy w opracowaniu.

ZPPMB rekomenduje, by zwiększyć ilości badań w takich grupach jak: kable zasilania sterujące i komunikacyjne; beton i wyroby związane z betonem, zaczynem i zaprawą; złożone zestawy/systemy izolacyjne.

Związek uważa, że konieczne jest „zwiększenie wysokości kar dla producentów wyrobów budowlanych niespełniających deklarowanych właściwości oraz skuteczne ich egzekwowanie”. Zaleca też m.in., by zwiększyć dostępność i czytelność wyników badań Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego dla obywateli. Rozwiązaniem może być zastosowanie przyjaznego interfejsu i opcji wyszukiwania na stronie tego urzędu.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl