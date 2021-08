Materiały budowlane drożeją na potęgę. Złe wieści dla firm i planujących zakup mieszkania

Lipiec nie przyniósł przełamania wzrostowej tendencji na rynku materiałów budowlanych (z niewielkimi wyjątkami). Pojawiają się też rozbieżności w szacunkach, w jakim tempie one drożeją oraz jakie są skutki nie tylko dla branży budowlanej, lecz i osób wnoszących wkłady na własne mieszkania u deweloperów lub - po prostu - planujących poważniejsze remonty.

Jak z rentownością w budownictwie?

Od IV kwartału 2020 r. do lipca br. podstawowe asortymenty tarcicy wzrosły następująco: iglastej o 15-20 proc., dębowej o 20-22 proc., drewna klejonego sosnowego od 50 do 77 proc., a drewna klejonego dębowego - o 20-24 proc.Jak podają firmy członkowskie Związku Polskie Okna i Drzwi (ZPOiD), już w I kwartale 2021 cena kantówki łączonej, komponentu niezbędnego do produkcji okien, wynosiła 2100 zł za m sześc., po czym rosła do 3500 zł za m sześc. w II kwartale i do 4500 zł - obecnie. W podobnym tempie powiększały się ceny klejonki dębowej czy klejonki sosnowej (z 17,50 zł do 29,80 zł za metr bieżący).– Wliczając wzrosty cen innych surowców i komponentów, takich jak stal, szkło czy chemia: producenci nie będą w stanie utrzymać cen wyrobów gotowych na poziomie z pierwszego kwartału 2021 r. – mówi Janusz Komurkiewicz, prezes ZPOiD. – Wpłynie to przede wszystkim na wzrost kosztów budowy, ale także na konkurencyjność polskich firm na rynkach zagranicznych, co będzie katastrofą dla pozycji branży wypracowywanej przez lata.W opinii tego związku, ale także Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego, Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Meblowego, Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy oraz Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Producentów Europalet powstrzymaniu tej drożyzny mogło by służyć administracyjne ograniczenie eksportu drewna.Bo do windowania cen drewna przyczynia się niewątpliwie popyt w Chinach. Ale dzieje się to właśnie kosztem rynku krajowego.Jeszcze do 2016 r. Lasy Państwowe sprzedawały na wolnym rynku ok. 20 proc. pozyskanego surowca (licząc od 40 mln m sześc.); 80 proc. puli było dostępne tylko dla firm mających tzw. historię zakupów. Od połowy 2017 r. różne firmy, w tym pośrednicy zagraniczni, zdobyły taką historię, ponieważ uczestniczyły w usuwaniu wiatrołomów po huraganie w Borach Tucholskich... Lasy Państwowe także w 2018 r. nie zmniejszyły eksportu drewna.W opinii wspomnianych organizacji ten wysoki poziom się utrzymuje, a wolumen sprzedaży za granicę polskiego drewna jest znacznie większy, niż podają LP - ze szkodą dla odbiorców krajowych.Z danych GUS („Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach 2000-2021, lipiec 2021”) wynika, że w lipcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury był na ogół notowany na podobnym poziomie, jak w czerwcu.Zarazem najbardziej pesymistycznie oceniały koniunkturę przedsiębiorstwa budowlane, które podkreślały „znaczący wzrost w skali roku bariery związanej z kosztami materiałów”. Wskaźnik ten obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej.W lipcu, zdaniem ankietowanych, bariera drożejących cen materiałów budowlanych przybrała wartość 58,2 pkt., co było najwyższym wynikiem od lipca 2007 r., czyli u progu światowego kryzysu finansowego (49,4 pkt.).Z powodu wyższych w tym roku kosztów materiałów (ale także robocizny), gros przedsiębiorców budowlanych liczy się z obniżką marży zysku. Do wyjątków należeć będą zapewne największe firmy.– W I półroczu rentowność brutto segmentu budowlanego wyniosła 4,8 proc. i była zauważalnie wyższa niż w I półroczu ub.r. (2,2 proc.) – informuje Artur Popko, prezes zarządu Budimeksu. – Odczuwamy istotny wzrost cen materiałów, dzięki jednak mechanizmom częściowej indeksacji, a także naszej polityce zabezpieczania cen kluczowych asortymentów i ostrożnemu podejściu do zgłaszanych ofert, w większości projektów jesteśmy w stanie utrzymać planowaną pierwotnie marżę kontraktową.