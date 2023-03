Materiały budowlane nie drożeją już tak mocno, ale inwestycji nie przybywa

Tempo wzrostu cen materiałów budowlanych spada od kilku miesięcy i nie ma dużych problemów z dostępnością. Jednak na rynku jest mniej zakontraktowanych inwestycji – podaje Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji.

„Mimo okresowych stabilizacji, koniunktura w budownictwie znów hamuje, a niektóre branże notują niewielkie spadki. Branżę budowlaną czekają trudne miesiące” – przewiduje Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji (SWE).

Większość cen się stabilizuje i nie ma problemów z dostawami

SWE dodaje, że ceny części materiałów budowlanych są niższe niż w kwietniu czy maju ubiegłego roku, czyli zaraz po wybuchu wojny w Ukrainie i zerwaniu łańcuchów dostaw. W tym okresie rynkiem wstrząsnęły problemy z zamówieniami, a stawki poszybowały w górę. Dzisiaj większość cen się stabilizuje i nie ma problemów z dostawami. Jednak mimo to przychody ze sprzedaży maleją.

– Sytuacja na rynku budowlanym po pierwszych miesiącach nowego roku nie napawa optymizmem. Część inwestycji została wstrzymana, nowych jest niewiele. A względnie łagodna zima sprawiła, że budowy zaplanowane na kilka miesięcy, udało się skończyć wcześniej. Przez to zrobiło się luźniej w kalendarzach firm, a i zapotrzebowanie na pracowników jest nieco mniejsze – mówi Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

W jego ocenie kwiecień może okazać się weryfikatorem sytuacji cenowej na rynku.

Cement średnio kosztuje teraz 650 złotych za tonę

Cały czas, co jest zresztą zgodne z zapowiedziami producentów, w górę idą ceny chemii budowlanej, które zanotowały wzrost o 16 proc. To efekt drożejącego cementu, który średnio kosztuje teraz 650 zł za tonę. W porównaniu rok do roku, więcej trzeba też zapłacić za wapno (skok aż o 49 proc.), suchą zabudowę (wzrost o 25 proc.), stolarkę czy izolacje termiczne – odpowiednio 14 proc. i 12 proc. drożej.

Spadła za to cena wełny elewacyjnej i teraz za metr kwadratowy trzeba zapłacić średnio 66 zł. Z kolei stal, która w ubiegłym roku kosztowała rekordowe 9 tys. zł za tonę, spadła do 3,5 tys. zł. Od maja tamtego roku, kiedy styropian kosztował najwięcej, cena systematycznie spada i teraz kosztuje średnio od 173 zł do 190 zł, w zależności od jego rodzaju i parametrów. Problemu nie ma też z jego dostępnością. Na dostawę czeka się teraz zaledwie kilka dni.

