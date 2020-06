Mateusz Morawiecki: stawiamy na duże inwestycje infrastrukturalne

Rząd PiS stawia na duże inwestycje infrastrukturalne, takie jak CPK, które mają pomóc w wychodzeniu z kryzysu po koronawirusie oraz przyciągnąć handel międzynarodowy – powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

W czwartek Sejm rozpatruje wniosek premiera Mateusza Morawieckiego o wyrażenie przez Sejm wotum zaufania Radzie Ministrów.

Szef rządu podkreślał, że inwestycje te dostrzegane są przez wiele państw, a "niektórym się to nie będzie podobało, tak jak Centralny Port Komunikacyjny". Zwrócił uwagę, że Polska - "jako suwerenne państwo, państwo z ambicjami" - chce mieć CPK, który przełamie utrzymujący się jeszcze pozaborowy układ komunikacyjny. Zaznaczył, że ten projekt, a także inne, jak przekop Mierzei Wiślanej, tunel w Świnoujściu czy inwestycje w porty w Gdańsku i Gdyni, mają przyciągnąć handel międzynarodowy.



"To robi rząd PiS, również repolonizując część tych inwestycji po to, żeby przyciągać handel, żeby stąd wypływał polski eksport. To jest repatriacja kapitału, a nie wyprzedaż majątku jak w waszych czasach" - zwrócił się do opozycji.

Podkreślał, że zaangażowanie w te inwestycje w infrastrukturę nie oznacza rezygnacji z innych, np. inwestycji w edukację. "Te inwestycje to nie jest żadne albo-albo: albo szkoły, albo drogi" - mówił.

Zaznaczył też, że środki trafiają także do samorządów, gdyż PiS stawia na "rozwój zrównoważony", dlatego - jak mówił - zostanie uruchomiony Fundusz Inwestycji Publicznych, który pomoże wyjść z kryzysu po koronanwirusie.