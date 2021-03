Mateusz Morawiecki: takie inwestycje pokazują, czym jest racja stanu

Gazoport, planowany gazociąg Baltic Pipe wraz z tunelem pod Świną pokazują, czym jest racja stanu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek w Świnoujściu, podczas uroczystości rozpoczęcia drążenia tunelu między wyspami Wolin i Uznam.

"Dajemy wyraz i udowadniamy, że realizacja spójnego i silnego scenariusza działań w zakresie gospodarki i infrastruktury jest możliwa i konieczna" - dodał Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że niedaleko przebiega gazociąg Nord Stream, "wyraz imperialnych i mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada".

"W tych coraz trudniejszych okolicznościach musimy potrafić realizować swoje interesy i polską rację stanu.(...) Gazoport wraz z naszym gazociągiem bałtyckim da nam niezależność cenową od szantażu strony rosyjskiej" - dodał Morawiecki.

"Państwo polskie było gotowe do realizacji tego projektu ponieważ tak jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem Drugiej Rzeczpospolitej tak my kontynuujemy to dzieło. Naszym marzeniem jest silne wybrzeże, które jest nie tylko oknem na świat, ale które integruje Polskę ze światem i wzmacnia nasze szanse rozwoju" - powiedział premier.



Premier przypomniał, że pierwsze plany dotyczące tunelu pod Świną powstały już w latach 60-tych ubiegłego wieku.

Całkowita długość tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu to 3,4 km, w tym 1,44 km to długość tunelu drążonego.

"Tunel między wyspami Uznam i Wolin powstanie; to chwila ważna, bo Pomorze Zachodnie, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną" - powiedział wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna, chwila, która - mam nadzieję - zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co za tym idzie Rzeczpospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną" - powiedział Kaczyński.

Jego zdaniem jest to bardzo ważne w wielu wymiarach, zarówno gospodarczym, jak i kulturowym. "Kwestia, która musi być brana pod uwagę przez władze - nie tylko tutaj w Szczecinie, ale także w Warszawie - rządowe i samorządowe (...) to kwestia pełnej, kulturowej integracji, to kwestia odrzucenia tego fatalnego i ośmieszającego pomysłu niektórych, by wybierać sobie nowych przodków, nie tych, którzy byli naprawdę, tylko tych, którzy w istocie z nami nic nie mieli wspólnego, a niejednokrotnie na Polskę podnosili rękę" - mówił prezes PiS.

"To wszystko jest pewna całość, to jest całość, której nie wolno rozrywać. To jest polityka, która musi być przedsięwzięciem w bardzo różnych aspektach, jedna - prowadzona przez wszystkich w ramach tej integracji ludzi, którym powierzono na różnych szczeblach władzę(...) To jest konieczne, by Polska trwała" - podkreślił wicepremier.

W piątek rusza drążenie tunelu pod Świną

Inwestycja połączy wyspy Uznam i Wolin. Obecnie z wyspy Wolin na wyspę Uznam, na której znajduje się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi, kursują promy pasażersko-samochodowe na dwóch przeprawach - Warszów i Centrum.

Drążenie tunelu będzie możliwe dzięki sprowadzonej z Chin maszynie o wadze ponad 3 tys. ton, długości 105 m i 13,4 m średnicy. Maszyna TBM (Tunnel Boring Machine - ang. maszyna drążąca tunel) rozpocznie drążenie tunelu na wyspie Uznam i po przejściu pod dnem Świny zakończy pracę na wyspie Wolin. Tunel w najgłębszym miejscu znajdzie się 10 m pod dnem cieśniny, która w tamtym miejscu ma 13,5 m głębokości.

Gigantyczne urządzenie w październiku rozłożone na części przypłynęło do Świnoujścia. W ciągu minuty maszyna będzie w stanie wydrążyć maksymalnie sześć centymetrów tunelu. Drążąc, będzie jednocześnie układała betonowe pierścienie obudowy składające się z segmentów. Szacuje się, że na dobę ułoży średnio 5-6 takich pierścieni, czyli przygotuje ok. 10-12 metrów tunelu.

Wyczekiwane połączenie

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk wskazał, że mieszkańcy i turyści odwiedzający Świnoujście od lat czekali na stałe połączenie drogowe między wyspami Wolin i Uznam.



"To rozpoczęcie drążenia kolejnego tunelu, tunelu na trasie nowo budowanych dróg w Polsce, tunelu na trasie nowo budowanych szlaków kolejowych w naszym kraju" - powiedział Adamczyk.



Jak dodał, "dzięki realizacji tunelu już wkrótce będzie można korzystać z tego długo wyczekiwanego połączenia drogowego".



Szef resortu infrastruktury wskazał, że w inwestycji tej wykorzystywane są najnowocześniejsze technologie. "To nie tylko pisma naukowo-techniczne przynoszą nam wiedzą o tym, w jaki sposób można szybko budować bezpieczne, przewidywalne i wreszcie funkcjonalne sieci komunikacyjne, drogowe i kolejowe. To inżynierowie w Polsce, to polscy inżynierowie wiedzą, jak te techniki stosować i z tego jesteśmy niezmiernie dumni" - powiedział Adamczyk.



Jak dodał, "jesteśmy dumni, że te realizacje odbywają się wszędzie, w każdym regionie naszego kraju, bo każda część naszego kraju zasługuje na inwestycje".



Podkreślił, że dla rządzących "najważniejsze jest to, żeby zrealizować program, którego oczekują od nas Polacy". "Wspólnie razem możemy wiele, w każdym regionie naszego kraju. A my inwestujemy wszędzie tam, gdzie są właśnie te potrzeby" - wskazał szef MI.



"To jest właśnie postrzeganie zrównoważonego rozwoju przez rząd (...). Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje słowa" - mówił Adamczyk.