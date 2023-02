Mercor notuje solidny wzrost przychodów i zysków

Grupa Mercor po trzech kwartałach roku obrotowego 2022/23 (1.04-31.12.2022) odnotowała mocny wzrost kluczowych wyników finansowych. Przychody ze sprzedaży grupy wzrosły o 30,7 proc. wobec analogicznego okresu rok wcześniej i sięgnęły poziomu blisko 470 mln zł.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Oferująca rozwiązania przeciwpożarowe grupa Mercor zwiększyła wyniki operacyjne. Zysk netto wyniósł 36,8 mln zł (+46,7 proc. rok do roku), EBIT (zysk przed opodatkowaniem) sięgnął 54,9 mln zł (+65,3 proc.), a EBITDA (zysk przed opodatkowaniem, potrąceniem odsetek i amortyzacją) wyniosła 68,5 mln zł (+55,7 proc. r/r).

W samym III kwartale grupa Mercor zwiększyła przychody ze sprzedaży o ponad 30 proc. w ujęciu rocznym do blisko 167,3 mln zł. Zysk netto w tym okresie sięgnął ponad 13,6 mln zł wobec ok. 7,3 mln zł rok wcześniej, co daje wzrost aż o 86,6 proc. r/r. Z kolei EBIT wyniósł 19,9 mln zł (+95,2 proc.), a EBITDA była na poziomie ponad 24,6 mln zł (+75,8 proc. r/r).

W przyszłości dalszy wzrost konkurencyjności spółki

- Trzeci kwartał roku obrotowego, jak i dziewięć miesięcy roku obrotowego 2022/2023 narastająco, były dla nas udane. Co ważne, naszym rosnącym przychodom towarzyszył też wzrost rentowności w kluczowych obszarach. Na nasze wyniki wpływ miała rosnąca oferta – przede wszystkim nieustannie udoskonalamy aktualne rozwiązania i produkty. Patrząc w przyszłość rozwijamy nowe obszary działalności, czyli magazyny energii, za który w grupie odpowiada Elmech-ASE oraz inteligentne rozwiązania z obszaru Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego 4.0 realizowane przez niedawno powołaną spółkę MCR Tech Lab. Rozwiązania te są na wczesnym etapie, ale przyczynią się do dalszego wzrostu naszej konkurencyjności w przyszłości - mówi Krzysztof Krempeć, prezes Mercora.

Po dziewięciu miesiącach roku obrotowego 2022/23 grupa wygenerowała przychody z rynku krajowego na poziomie 50,14 proc. przychodów, czyli 235,3 mln zł. Z kolei na rynkach zagranicznych, Grupa miała 49,85 proc., czyli blisko 234 mln zł.

- Warto zaznaczyć, że ostatni kwartał naszego roku obrotowego zaczął się dla nas obiecująco. Wartość pozyskanych zamówień w styczniu 2023 roku grupy Mercor wyniosła ok. 57,7 mln zł. W porównaniu z wartością kontraktów w analogicznym okresie ubiegłego roku, które wynosiły 31,4 mln zł - dodaje prezes Mercora.

Jeden z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych

Mercor działa na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. W ofercie ma: oddymianie grawitacyjne, wentylację pożarową, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych oraz drzwi i bramy ppoż. Grupa posiada osiem zakładów produkcyjnych, a wyroby sprzedawane są w ponad 50 krajach na świecie - głównie w Europie, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Spółka od 2007 roku jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl