Mercor z dwucyfrowym wzrostem. "Przenosimy częściowo wzrost cen na klienta"

Grupa Mercor, działająca na rynku nowych technologii w branży zabezpieczeń przeciwpożarowych, w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/22 i w samym drugim kwartale poprawiła w ujęciu rocznym osiągane przychody ze sprzedaży. - Staramy się minimalizować negatywny wpływ czynników rynkowych m.in. poprzez częściowe przeniesienie wzrostu cen na klienta – mówi Krzysztof Krempeć, prezes Mercora.

Grupa Mercor w pierwszym półroczu roku obrotowego 2021/2022, rozpoczynającym się 1 kwietnia a kończącym 30 września 2021 roku, narastająco uzyskała przychody wyższe o 17 proc. rok do roku.

Grupa wzmocniła swoją pozycję zarówno w Polsce, zwiększając przychody ze sprzedaży w pierwszym półroczu o 16 proc., jak i na rynkach zagranicznych - wzrost o ok. 19 proc.

Grupa w pierwszym półroczu 2021/22 pozyskała zamówienia o łącznej wartości 263,5 mln zł, co oznacza wzrost o 31 proc. rdr.

Wyniki grupy Mercor II kwartale roku obrotowego 2021/22

Rynki zagraniczne Mercor na większości rynków zagranicznych odnotował wzrost sprzedaży lub zbliżony poziom rok do roku. W Rosji sprzedaż utrzymała się na podobnym poziomie rdr (24,5 mln zł), w Hiszpanii wzrosła o 10 proc. rdr, do 20,3 mln zł. W Czechach i Słowacji wzrost wyniósł 46 proc., do 18,4 mln zł, na Węgrzech sprzedaż była zbliżona do ubiegłorocznej i wyniosła 16,4 mln zł.



Na mniejszych rynkach - w Rumunii, na Ukrainie - sprzedaż zwiększyła się odpowiednio o 51 proc. i 160 proc., w Wielkiej Brytanii była podobna rdr (2,1 mln zł). Na innych rynkach zagranicznych (m.in. kraje Beneluksu, Skandynawia) sprzedaż wzrosła o ponad 37 proc. do 21,5 mln zł.



- Drugi kwartał był okresem wymagającym, w którym podobnie jak inni gracze, mierzyliśmy się z wyzwaniem w postaci rosnących cen materiałów budowlanych, transportu. A to wszystko przy rosnącej presji na wynagrodzenia. Staramy się minimalizować negatywny wpływ czynników rynkowych m.in. poprzez częściowe przeniesienie wzrostu cen na klienta – komentuje Krzysztof Krempeć, prezes Mercora.

