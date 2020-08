MGMiŻŚ ogłosiło konkurs na nazwy nowych wysp na Mierzei Wiślanej i Zalewie Szczecińskim

Ministerstwo gospodarki morskiej szuka nazw dla trzech nowych wysp, które powstają na Mierzei Wiślanej i Zalewie Szczecińskim. Resort ogłosił w piątek konkurs na ich nazwy.

Jedna nowa wyspa powstaje przy okazji przekopu przez Mierzeję Wiślaną, zaś dwie kolejne powstają na Zalewie Szczecińskim, gdzie pogłębiany jest tor wodny Świnoujście - Szczecin.

"Powstają trzy duże obszary zupełnie nowe dla naszego kraju, a więc sztuczne wyspy, które przy okazji pogłębiania i odkładania refulatu tworzą nowe terytorium Polski" - powiedział w Warszawie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Dodał, że na Mierzei Wiślanej to jest około 200 hektarów, a na Zalewie Szczecińskim - około 400 hektarów, czyli łącznie blisko 600 hektarów.

"Tworzymy nowe terytorium Polski; przy okazji chcieliśmy ogłosić konkurs na nazwy tych wysp" - powiedział Gróbarczyk. Jak dodał, "osoby, które wygrają ten konkurs, wpiszą się w historię Polski jako właśnie ci, którzy nadali nazwy tym wyspom".

Jedna ze sztucznych wysp powstaje na Zalewie Wiślanym, na wysokości miejscowości Przebrno, 2,5 kilometra od brzegu.

Przekop Mierzei Wiślanej ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r.

Nowe wyspy na Zalewie Szczecińskim zlokalizowane będą na wysokości 22 i 28 km toru, licząc od Świnoujścia, kilka kilometrów na północny wschód od jego krawędzi. Mają obecnie oznaczenia W22 i W28.

Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin obejmuje pogłębienie toru wodnego do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m, oraz m.in. przebudowę skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic dla statków.

Dzięki pogłębieniu toru wodnego do 12,5 m, maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków zawijających do Szczecina zwiększy się do ok. 11 m. Oznacza to, że będą mogły wpływać dwa razy większe jednostki niż obecnie.

Dla każdej z nowych wysp każda osoba może zaproponować jedną nazwę. Swoje propozycje należy wysłać na adres konkurs@mgm.gov.pl do 31 sierpnia br. Najciekawsze i najczęściej powtarzające się propozycje komisja konkursowa wybierze do dalszego etapu, którym będzie ogólnopolskie głosowanie internetowe. Odbędzie się ono we wrześniu.

Zwycięskie nazwy zostaną oficjalnie nadane wyspom przez władze RP. Autorzy nazw, które wygrają w głosowaniu, otrzymają pamiątkowe grawertony z informacją o autorstwie nazw dla trzech nowych wysp na terytorium Rzeczypospolitej.

Gróbarczyk był pytany też przez dziennikarzy o kwestię postojowego dla rybaków. "W związku z bardzo złym stanem Morza Bałtyckiego i trwającym zakazem połowu z powodu okresu ochronnego rybacy dostają postojowe. Wszyscy, cały segment jest ujęty w te rekompensaty; rybacy przybrzeżni do 12 metrów (długości jednostki-PAP), jednostki do 17 metrów i również jednostki poławiające gatunki pelagiczne, czyli powyżej 17 metrów. Nikt nie pozostanie bez pomocy" - zapewnił minister.

"Tą pomocą objęliśmy również producentów, którzy notowali straty przede wszystkim w pierwszym okresie pandemii, czyli na wiosnę" - kontynuował Gróbarczyk. "Oni również dostaną dofinansowanie i dostanie je także akwakultura, a więc producenci karpia i przede wszystkim tych gatunków, które są produkowane w Polsce, czyli ryb jesiotrowatych. Cała akwakultura, która korzystała z programów unijnych, również dostanie taką pomoc w zakresie przeciwdziałania skutkom pandemii (koronawirusa-PAP)" - dodał na zakończenie minister.