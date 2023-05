Miało być ożywienie na rynku mieszkaniowym, a jest coś innego

Jak wskazuje Jarosław Jędrzyński, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, najnowsze dane GUS na temat budownictwa mieszkaniowego w kwietniu oraz czterech pierwszych miesiącach 2023 roku nie potwierdziły wstępnego sygnału ożywienia koniunktury z poprzedzającego marca.

W pierwszych czterech miesiącach 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej.

Spadła za to liczba mieszkań rozpoczętych, które są kluczowe dla oceny stanu bieżącej koniunktury.

Deweloperzy widzą poprawę koniunktury, na drugą połowę roku patrzą z umiarkowanym optymizmem.

W okresie styczeń - kwiecień 2023 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż rok wcześniej. Spadła za to liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego.

Jak podaje GUS, według wstępnych danych w pierwszych czterech miesiącach bieżącego roku oddano do użytkowania 75,6 tys. mieszkań, tj. 3,1 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2022. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 40,7 tys. mieszkań, to o 0,5 proc. więcej rok wcześniej, inwestorzy indywidualni przekazali 33,7 tys. mieszkań, tj. o 6,6 proc. więcej.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 7,3 mln mkw., czyli o 2,5 proc. mniej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania osiągnęła wartość 97,1 mkw.

W tym samym okresie wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 72,1 tys. mieszkań, tj. o 32 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2022 roku.

W pierwszych czterech miesiącach 2023 r. rozpoczęto budowę 53,1 tys. mieszkań, tj. o 27,7 proc. mniej niż przed rokiem.

Inwestorzy ruszyli z budową zaledwie 14,5 tys. mieszkań

- Kategorią GUS-owskich danych o pierwszorzędnym znaczeniu dla oceny stanu bieżącej koniunktury rynkowej są wolumeny mieszkań rozpoczętych. W sumie w ubiegłym miesiącu inwestorzy ruszyli z budową zaledwie 14,5 tys. mieszkań, co jest rezultatem o 28 proc. gorszym od uzyskanego w kwietniu ub. roku i aż o ponad jedną piątą słabszym od tegorocznego marca. Co istotne, na tak słaby rezultat główny wpływ miały wyniki deweloperów, którzy z miesięcznym wynikiem niespełna 7 tys. rozpoczętych w kwietniu lokali zaprezentowali regres w relacjach zarówno rok do roku, jak i miesiąc do miesiąca, rzędu 37 proc. - zwraca uwagę Jarosław Jędrzyński.

Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl i GetHome.pl, zwraca z kolei uwagę, że w pierwszym kwartale 2023 r. wyraźnie wzrosła sprzedaż nowych mieszkań. Z danych Big Data RynekPierwotny.pl wynika, że w tym okresie deweloperzy znaleźli chętnych w 10 największych metropoliach (w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście Łodzi, Poznaniu, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Bydgoszczy, Lublinie i Szczecinie) na łącznie ok. 18,2 tys. mieszkań, czyli aż o 66 proc. więcej niż w IV kw. 2022 r. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wzrost wyniósł 59 proc.

W I kw. 2023 wyraźnie wzrosła sprzedaż nowych mieszkań

- Oceniamy, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest odzyskanie zdolności kredytowej przez wielu potencjalnych nabywców. Do biur sprzedaży firm deweloperskich wrócili jednak nie tylko ci, którzy wstrzymywali się z decyzją o zakupie mieszkania z powodu zbyt niskiej zdolności kredytowej. Wśród kupujących było też wielu takich, którzy ją mieli, ale liczyli na spadek cen mieszkań. Takich przecen nie było, więc dalsze odkładanie decyzji zakupowej przestało mieć sens. Tym bardziej że rząd zapowiedział uruchomienie od lipca programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Perspektywa ożywienia popytu mogła zadziałać dopingująco także na posiadaczy znacznych nadwyżek finansowych, którzy inwestują w mieszkania na wynajem - wyjaśnia Marek Wielgo.

Marek Wielgo podkreśla, że poprawę koniunktury odnotowaliśmy w pierwszym kwartale we wszystkich metropoliach bez wyjątku, a w stolicy był on wyjątkowo imponujący pod względem liczby zawartych umów deweloperskich. Taki kwartalny wynik warszawscy deweloperzy odnotowali po raz ostatni dwa lata temu w szczycie hossy. Podobnie ma się rzecz w przypadku pozostałych metropolii.

Popyt wystrzelił w styczniu lub w lutym, a w marcu wyraźnie osłabł

- Problem w tym, że w części z nich, np. w Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, aglomeracji katowickiej i Szczecinie popyt wystrzelił w styczniu lub w lutym, a w marcu wyraźnie osłabł. W kwietniu spadek sprzedaży nowych mieszkań odnotowaliśmy już niemal we wszystkich metropoliach (wyjątkiem była aglomeracja katowicka), co może oznaczać, że drugi kwartał nie będzie już tak dobry dla firm deweloperskich. Tym bardziej że kwietniowe wyniki sprzedażowe firm deweloperskich były niższe także w porównaniu z przeciętną miesięczną sprzedażą w pierwszym kwartale. Być może popyt częściowo się wyczerpał („nie dojrzał” pod względem zdolności kredytowej). Równocześnie wzrosła liczba rezerwacji, co może świadczyć o tym, że część kupujących chce skorzystać z preferencyjnego kredytu mieszkaniowego o stałej stopie procentowej - wskazuje Marek Wielgo.

Deweloperzy liczą więc na ożywienie popytu w drugiej połowie roku, gdy ten kredyt pojawi się w ofercie banków. Prawdopodobnie w sprzedaży pojawi się też więcej mieszkań.

W ocenie Marka Wielgo, do tego czasu firmy deweloperskie będą oszczędnie dawkowały podaż, co widać również w statystykach budowlanych GUS dotyczących liczby rozpoczętych inwestycji.

- Najpewniej wielu deweloperów ma wątpliwości, czy uda im się utrzymać tempo sprzedaży z pierwszego kwartału. Tym bardziej że nie wiadomo, jakie skutki gospodarcze może przynieść wojna w Ukrainie. Rozpoczynanie inwestycji jest też ryzykowne z powodu rosnących kosztów budowy. W dodatku w niektórych metropoliach wzrósł udział gotowych mieszkań w ofercie. Deweloperzy postarają się więc upłynnić je w pierwszej kolejności, często podnosząc ceny - uważa Marek Wielgo.

- Co ważne, dysponują oni zapasem mieszkań, na które uzyskali w ubiegłym roku pozwolenia na budowę, ale jeszcze jej nie zaczęli - dodaje.

Na tę chwilę deweloperzy mogą się cieszyć z niezłych wyników finansowych. Wszystkie spółki giełdowe zakończyły ubiegły rok na plusie. Ich skonsolidowany zysk netto wzrósł o 9 proc.

- Należy jednak zaznaczyć, że nie odzwierciedla on bieżącego stanu koniunktury, czy też aktualnej sytuacji poszczególnych firm. Ubiegłoroczny zysk netto jest efektem tzw. przekazań, a więc finalizacji umów deweloperskich zawartych rok czy nawet dwa lata wcześniej. Ubiegłoroczne pogorszenie koniunktury spowodowane zapaścią na rynku kredytów mieszkaniowych z pewnością spowoduje spadek zysków. Prawdopodobnie zmniejszy się także rentowność branży deweloperskiej. Pamiętajmy, że deweloperzy funkcjonują w warunkach wysokiej inflacji. Co prawda podnosili ceny, ale nie zawsze w stopniu rekompensującym wzrost kosztów budowy. Według GUS, w marcu były one aż o 12,7 proc. wyższe niż przed rokiem. W większości metropolii, a szczególnie w Lublinie, Poznaniu i Trójmieście, realnie mieszkania potaniały, bo w tym okresie ich ceny aż tak nie wzrosły - wyjaśnia Marek Wielgo.

- Analizując wskaźniki sprzedaży I kwartału 2023 oraz bieżące wyniki jeszcze przed zamknięciem II kwartału, można zauważyć, że popyt ulega zwiększeniu. Zmienia się proporcja nabywców gotówkowych i tych, którzy wspomagają się finansowaniem bankowym, poprzez przyrost tych drugich. Częściowo jest to efekt bazy, niemniej można to już uznać za trend - wskazuje prezes SAO Investments Grzegorz Skawiński, oceniając koniunkturę na rynku pierwotnym.

Dodaje, że rentowność i zyski ze sprzedaży spółki utrzymują się na zaplanowanym budżetem poziomie, który odzwierciedlał niepewności związane z zachowaniami rynku.

- Patrzymy w drugą połowę roku z umiarkowanym optymizmem. Z pewnością uruchamiane programy mieszkaniowe, w tym zwłaszcza „Bezpieczny kredyt 2%”, wpłyną na stronę popytową, jeżeli nie w całym kraju, to z pewnością w miastach regionalnych – uważa prezes SAO Investments. - Umiarkowany optymizm wynika z tego, że ostatnie lata przyzwyczaiły już wszystkich uczestników rynku do większej powściągliwości w optymistycznych prognozach niż wynikałoby to np. wprost ze wskaźników - dodaje.

Deweloperzy są w dalszym ciągu ostrożni z rozpoczynaniem kolejnych inwestycji

Założyciel Magmillona Kuba Karliński zwraca uwagę, że koniunktura na rynku pierwotnym nieruchomości mieszkaniowych w ostatnich miesiącach uległa poprawie.

- Zatrzymanie wzrostu inflacji, złagodzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej przez KNF oraz zapowiedź uruchomienia kredytów 2-proc. na pierwsze mieszkanie dla młodych ludzi, wpłynęły ożywiająco na oczekiwania klientów i deweloperów - wyjaśnia Kuba Karliński.

W jego ocenie ze względu na niewielką podaż i rosnące dalej cen klienci dysponujący gotówką przestali czekać na spadek cen. Klienci z perspektywą uzyskania kredytu 2 proc., zaproponowanego przez rząd, ruszyli na zakupy. Na razie rezerwują lokale z założeniem, że umowy będą finalizowane w lipcu.

- Rok wyborczy i składane przez polityków obietnice przekładają się na wciąż wysoką inflację i niepewność odnośnie stabilności waluty w kolejnych miesiącach. Deweloperzy są w dalszym ciągu ostrożni z rozpoczynaniem kolejnych inwestycji - dodaje założyciel Magmillona.

Magmillon sprzedał prawie wszystkie nieruchomości, które miał dostępne na sprzedaż.

- Aktualnie przygotowujemy kolejne inwestycje do uruchomienia. Obserwujemy rynek i stosownie do rozwoju sytuacji oraz po uzyskaniu niezbędnej dokumentacji urzędowej będziemy podejmować decyzje o wprowadzeniu następnych inwestycji do sprzedaży - wskazuje Kuba Karliński.

- Patrzymy optymistycznie w przyszłość. Nieruchomości niezmiennie stanowią jedną z najbardziej atrakcyjnych form inwestycji kapitału w niepewnych czasach. Planujemy rozpocząć sprzedaż nieruchomości w dwóch nowych inwestycjach - dodaje.

Pomimo złych prognoz na ten rok nic nie wskazuje na dekoniunkturę na rynku pierwotnym - uważa prezes Lux Dom Rafał Łaszczewski.

- Cały czas na rynek wpływa ucieczka od inflacyjnego pieniądza na rzecz stabilnej lokaty w nieruchomości, tak w zakupach bezpośrednich, jak i za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych. Dość płynna sprzedaż lokali z pewnością nie skłania do rozważania regulacji marży i innych działań obniżających ceny - dodaje.

W ocenie Rafała Łaszczewskiego nie ma żadnych symptomów wskazujących na to, żeby w perspektywie tego czy przyszłego roku sytuacja uległa zmianie wymuszającej korektę polityki cenowej czy regulację marży sprzedawców na rynku pierwotnym.

