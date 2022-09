Miasta przyszłości oznaczają zupełnie nowe materiały budowlane

Od dekad wzmaga się migracja do miast. Ostatnie lata pokazują, że młode pokolenie chce mieszkać w miastach i nic nie wskazuje na to, że ta tendencja ulegnie zmianie. Przeciwnie – mieszkańcy w poszukiwaniu rozwoju zawodowego coraz chętniej zasiedlają aglomeracje.

W 1950 roku w miastach na świecie żył 1 miliard światowej populacji. Dziś to prawie 4 miliardy. Według prognoz – w roku 2050 mieszkańcy miast będą stanowili grupę ok. 6,5 miliarda osób. Mimo iż miasta obejmują zaledwie 1 proc. powierzchni ziemi, są domem dla ponad połowy światowej populacji. Miasta zużywają 78 proc. światowej energii.

W dyskusji na temat przyszłości urbanistycznej i architektonicznej miast oraz odpowiedzialności ekologicznej na czoło wyłaniają się hasła: synergia, innowacje i współpraca.

- Produkcja podstawowych materiałów budowlanych, jak cement i beton, opiera się na innowacyjnych rozwiązaniach i nowych technologiach. Cement z Polski jest jednym z najbardziej innowacyjnych na świecie. To dzięki inwestycjom wartym ponad 15 mld zł, które branża poczyniła przez ostatnie dekady. Kontynuujemy te projekty. W kolejnych latach jako Lafarge zainwestujemy blisko 500 mln euro w projekty dekarbonizacyjne, jak trwająca modernizacja Cementowni Małogoszcz czy całkowite wychwytywanie CO2 w Cementowni Kujawy - komentuje dla WNP.PL Xavier Guesnu, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

Wymagający nabywcy szukają dogodnej lokalizacji, infrastruktury i nowoczesnych rozwiązań

Ostatnie miesiące pokazują, że sytuacja gospodarcza stanowi wyzwanie dla branży budowlanej. W efekcie czynników gospodarczo-politycznych ceny mieszkań rosną. W konsekwencji w gronie nabywców nowoczesnych realizacji mieszkaniowych znajdują się osoby o coraz większym budżecie, ale także rosnącej świadomości ekologicznej i oczekiwaniach w tym zakresie.

Wymagający nabywcy szukają dogodnej lokalizacji, infrastruktury i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych w nowych, ale także w już istniejących blokowiskach. To jednak nie wszystko. Jednym z coraz częstszych oczekiwań tej grupy jest to, by inwestycja, w której kupują mieszkanie na lata, mogła być określana mianem „zielonej”.

Co to oznacza? Po pierwsze, po prostu, by była zbudowana w przestrzeni usytuowanej w zieleni – w okolicy parku, skwerów „bogatych w zieleń”, drzew i zielonych przestrzeni rekreacyjnych. Po drugie, by sam budynek w swoim tzw. cyklu życia był proekologiczny, czyli właśnie „zielony”.

- Co zauważalne, obecnie klient staje się coraz bardziej świadomy ekologicznie, szuka komfortu. Deweloperzy chcą wsłuchiwać się w potrzeby użytkownika i wychodzić naprzeciw jego oczekiwaniom - zapewnia Dawid Sporysz, dyrektor zarządzający NOHO Investment.

Kluczowa jest rola regulatora w przygotowaniu odpowiednich przepisów i zachęt

- Budownictwo odpowiada za 40 proc. całkowitej emisji CO2, z czego jedna druga pochodzi z materiałów budowlanych, a trzy czwarte energii zużywanej do ich funkcjonowania i ogrzania. Stąd musimy wprowadzić system, żeby mierzyć ślad węglowy na m2 budynku w całym cyklu jego życia oraz zachęcać do stosowania zrównoważonych materiałów. Pomoże to ustandaryzować wiedzę oraz obniżyć emisję budynków na etapie budowy i użytkowania. Obecnie zarówno producenci, jak i instytucje certyfikujące oferują rozwiązania dla ekologicznego budownictwa. Kluczowa jest tutaj rola regulatora w przygotowaniu odpowiednich przepisów i zachęt, gdyż bez tego nie będziemy w stanie przyśpieszyć wprowadzenia zrównoważonego budownictwa w Polsce - powiedział Xavier Guesnu, członek zarządu Stowarzyszenia Producentów Cementu.

