Michał Sołowow jednak nie przejmie Rafako. Kurs spółki zanurkował

Nie wejdzie w życie zobowiązanie MS Galleon, który jest kontrolowany przez miliardera Michała Sołowowa, do kupna 7 665 999 akcji Rafako, należących do PBG oraz udziałów w kapitale zakładowym Multaros, czyli pośrednio 34 800 001 akcji Rafako.

W reakcji na ESPI Rafako z 9.50 notowania spółki z poziomu nieco powyżej kursu otwarcia, mocno dołuje. O godz. 11 traci ponad 1o proc.

Niekończące się rozmowy. Terminy nieustannie przekładane

W połowie września informowaliśmy, że Rafako, PBG i MS Galleon zawarły porozumienie przedłużające termin na spełnienie się warunków zawieszających do 31.10 zobowiązanie MS Galleon do kupna akcji Rafako, należących do PBG oraz udziałów w kapitale zakładowym Multaros.

31 października zawarto porozumienie przedłużające powyższe warunki.

Wcześniej termin określono na 29 lipca 2022 roku, potem na 15 września 2022 r.

Efekt: zobowiązanie MS Galleon nie weszło w życie

W czwartek Rafako opublikowało komunikat, z którego wynika, że „nie doszło do dalszego przedłużenia, ani uzgodnienia woli przedłużenia, zastrzeżonego w umowie sprzedaży terminu na spełnienie się warunków zawieszających”.

Nie doszło do spełnienia się wszystkich warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży.

Nie doszło do zrzeczenia się przez inwestora niespełnionych do dnia 30 listopada 2022 roku warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży.

„W związku z powyższym, zarząd Rafako wyjaśnia, iż zobowiązanie MS Galleon do nabycia 7.665.999 akcji Rafako należących do PBG i udziałów w kapitale zakładowym Multaros, a więc pośrednio 34.800.001 akcji Rafako należących do Multaros, a także wykonania innych zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, nie weszło w życie” - czytamy w komunikacie.

Marzec 2022: trójstronna warunkowa umowa sprzedaży

Przypomnijmy, że w marcu 2022 PBG zawarło z Rafako oraz austriacką firmą MS Galleon, kontrolowaną przez polskiego miliardera Michała Sołowowa, trójstronną warunkową umowę sprzedaży, na podstawie której PBG ma sprzedać inwestorowi blisko 7,7 mln akcji Rafako i udziały w kapitale zakładowym Multaros Trading Company Limited, czyli pośrednio 34,8 mln akcji Rafako należących do Multarosa.

We wrześniu informowano o opóźnieniach w zakresie:

1. dokonania przez Rafako rozliczeń finansowych lub zawarcia z Gaz-Systemem porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z umowami w przedmiocie projektów Goleniów-Płoty oraz tłoczni gazu w Kędzierzynie-Koźlu, na warunkach satysfakcjonujących inwestora;

2. rozmów dotyczących uzgodnień z wierzycielami układowymi Rafako w przedmiocie podpisania przez inwestora umowy lub umów w przedmiocie nabycia przez MS Galleon minimum 50 proc. łącznej kwoty wszystkich wierzytelności objętych układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym Rafako, na warunkach satysfakcjonujących inwestora.

