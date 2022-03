Michał Sołowow kupuje Rafako, bo ma kilka istotnych powodów

Należąca do najbogatszego Polaka - Michała Sołowowa - spółka MS Galleon, zawarła warunkową umowę kupna akcji Rafako za 28,45 mln zł. - Transakcja powinna być korzystna dla obu stron - uważają pytani przez WNP.PL analitycy.

Dawid Piekarz, wiceprezes Instytutu Staszica zwraca uwagę, że Rafako ma czarną serię od wielu lat i balansuje na granicy wypłacalności. - Dzisiaj spółka ląduje w grupie przemysłowej. Dlatego na przejęcie Rafako przez spółki Sołowowa warto patrzeć nie tylko przez pryzmat Excela i samej transakcji, ale tworzenia nowej strategii budowy całej grupy przemysłowej - uważa Dawid Piekarz.

Michał Sołowow jest zainteresowany budową małych elektrowni jądrowych. Trzeba je obudować infrastrukturą, potrzebne będą także kotły. Sołowow będzie kontynuował działalność Rafako, czyli produkcji kotłów, w tym kontekście ważna będzie współpraca przy budowie SMR-ów.

Także inne spółki Sołowowa np. Synthos, mają swoje potrzeby w zakresie kotłów. Jest to więc budowanie łańcucha wartości, pełnego konglomeratu spółek, który będzie komplementarny.



Z punktu widzenia Rafako to bardzo dobra wiadomość, ponieważ dla spółki znikną problemy kapitałowe. Rafako będzie mogło zostać dokapitalizowane, będzie miało pieniądze na inwestycje.





Konsekwencja Sołowowa

Unowocześnienie kompetencji serwisowych

Inwestycje w energetykę

Co dalej z notowaniami Rafako na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie? Zdaniem Dawida Piekarza ciężko powiedzieć coś więcej po kilku godzinach handlu. - Być może, skoro kontrolny pakiet został sprzedany tak tanio (67 gr za akcję - red.), inwestorzy dostali sygnał, że akcje są przeszacowane. Pamiętajmy też, że Sołowow raczej wycofuje swoje spółki z giełdy, niż je tam plasuje, dlatego część inwestorów zdecydowała się już teraz sprzedać swoje udziały - analizuje wiceprezes Instytutu Staszica.Niezależny analityk ekonomiczny Marcin Szywała zwraca uwagę, że w przypadku inwestycji Michała Sołowowa ciężko mówić o przypadkowości. - Jest wytrwałym i inteligentnym inwestorem konsekwentnie budującym i rozwijającym swój biznes i portfel inwestycyjny. Ma swoją wizję biznesu i dąży do osiągnięcia celu, który sobie wyznaczył. Nie boi się ryzyka i wyzwań. Dostrzega okazje rynkowe i z nich korzysta, zarówno sprzedając, kupując jak i rozwijając swoje przedsięwzięcia - analizuje Marcin Szywała.Tomasz Bursa wiceprezes OPTI TFI jest zdania, że kierunkowo jest to dobry krok, ale kupujący musi mieć pomysł na unowocześnienie kompetencji Rafako.- Rafako dostarcza usług około serwisowych. Kiedy popatrzymy na spółki budowlane czy konglomeraty w tej branży, to one starają się rozwijać poza tradycyjnym segmentem. W tym przypadku kupujący ma inny biznes, ale taki jest trend na świecie, przejmowanie segmentu serwisowego. Z tego punktu widzenia ta transakcja mnie nie dziwi, bo tych kompetencji jest coraz mniej, a infrastruktury coraz więcej. Na całym świecie obserwujemy szukanie spółek serwisowo-montażowych, jest mnóstwo takich przejęć - podkreśla Tomasz Bursa i dodaje, że na świecie najwięcej przejmuje się serwisowanie w segmentach OZE i energetyce sieciowej.- Rafako pracuje na tradycyjnych źródłach energii, stawia kotły, to raczej schodzący serwis, ale być może pan Sołowow ma inny pomysł na wykorzystanie kompetencji spółki. Po wykonaniu due delligence widzi tam możliwości innego wykorzystania ludzi, zasobów. Problemem tej branży są starzejące się kadry, potrzeby automatyzacji. Wartość jest bardzo duża, bo infrastruktury będzie coraz więcej, a nie ma komu robić - dodaje wiceprezes OPTI TFI.Zdaniem Marcina Szywały u kieleckiego miliardera od lat widać szczególną znajomość i zainteresowanie szeroko rozumianą branżą budowlaną i okołobudowlaną, zaczynając od Mitexu, przez Barlinex, Cersanit, supermarkety budowlane Nomi, dewelopera Echo Investment, Nexterio i inne spółki.- Można powiedzieć, że na budowlance zjadł zęby i zna branżę i jej mechanizmy działania od podszewki. Z tego punktu widzenia zakup Rafako nie jest zaskakujący, to jakby spięcie jego zainteresowań biznesowych. Trzeba wziąć pod uwagę jego zainteresowanie branżą energetyczną i planowane inwestycje w energetyce, chociażby budowę małych reaktorów jądrowych. Tu Rafako mógłby być wykonawcą - mówi analityk.- Sołowow jako inwestor zdaje sobie sprawę, że inwestycje w energetyce ruszą. W Polsce będą wyłączane poszczególne stare bloki energetyczne. Trzeba je będzie zastąpić. Polska od paliw kopalnych tak szybko nie odejdzie. Gaz ziemny, węgiel brunatny czy kamienny będą podstawą polskiego miksu energetycznego jeszcze przez dziesięciolecia. Źródła OZE będą oczywiście nadal się rozwijać, ale ich wadą jest pewna sezonowość i niestabilność. Energetyka jądrowa ruszy w Polsce. Duże elektrownie jądrowe to projekty kosztowne i długotrwałe w budowie. Małe reaktory jądrowe, mimo dużego zainteresowania nimi w Polsce nie rozwiążą problemów energetyki - dodaje.Pandemia, gospodarczy boom pocovidowy, wojna na Ukrainie unaoczniły nam, jak kruchy jest świat wkoło nas i jak iluzoryczne są podstawy naszej rzeczywistości. Wysokie ceny węgla kamiennego i jego braki, skokowe skoki cen gazu ziemnego oraz ropy naftowej i energii elektrycznej a także braki tej ostatniej stały się faktem. Świat w ciągu paru chwil mocno się zmienił.- Unia Europejska łaskawszym okiem patrzy na paliwa kopalne, Chiny może w ogóle nie odejdą od węgla, w niektórych krajach przedłużana jest zgoda na energetykę jądrową i węglową, gaz ziemny i ropa zamiast gospodarczym stały się tematem politycznym, kraje nawet w UE niechętnie dzielą się z innymi energią elektryczną. Dążenie państw do samowystarczalności energetycznej najlepiej opartej o własne zasoby zarówno wydobywcze jak i wytwórcze powoli staje się dominującym trendem, a nawet modus operandi państw. Niemcy rozważają powrót do wydobycia węgla kamiennego, Japonia po latach przerwy rozpoczęła z powrotem poszukiwania ropy i gazu na swoich wodach, Belgia przedłużyła pracę elektrowni jądrowych - analizuje Marcin Szywała.Jego zdaniem, to wszystko uświadamia, że zakup Rafako jest świetną inwestycją. To spółka, która faktycznie na ten moment przeżywa trudności.- Ma jednak doświadczenie w branży energetycznej, portfolio zrealizowanych projektów, produkty, które za moment będą jak świeże bułeczki. Spółka jest dodatkowo kupowana na atrakcyjnych warunkach. Po restrukturyzacji, dokapitalizowaniu i pod właściwym kierownictwem, może być atrakcyjnym uzupełnieniem portfelu spółek Michała Sołowowa. Czeka nas wkrótce wyłączanie bloków 200 megawatowych. Co na ich miejsce? Rafako, ma przetestowaną gotową technologię. Dostosowanie dwusetek jest łatwiejsze, tańsze i krócej trwa niż budowa nowego bloku, a da przy tym oddech na nowe inwestycje. A tych w energetyce chociażby konwencjonalnej, jądrowej, OZE będzie w najbliższych latach i dziesięcioleciach bez liku. A w dodatku trzeba pamiętać, że wraz ze wzrostem zamożności rośnie konsumpcja energii. Który rząd pozwoli sobie na utratę głosów przez brak energii w gniazdkach? Przeciętny Kowalski tego nie zrozumie. Pieniądze na inwestycje energetyczne się znajdą, bo "muszą się znaleźć" - inaczej to słynne „być albo nie być” - podsumowuje Marcin Szywała.