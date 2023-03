Michał Sołowow wrócił do gry o Rafako

Rafako, PBG, oraz należącą do Michała Sołowowa spółka MS Galleon z siedzibą w Wiedniu zawarły aneks do umowy warunkowej sprzedaży akcji Rafako.

Wśród istotnych postanowień podpisanego w niedzielę (5 marca) aneksu znajduje się potwierdzenie przez strony umowy sprzedaży woli w zakresie kontynuacji i dalszej realizacji transakcji oraz określenie jej nowego terminu zamknięcia nie później niż na dzień 30 kwietnia 2023 r.

Na podpisanie aneksu pozytywnie zareagowali giełdowi inwestorzy. Zaraz po otwarciu poniedziałkowego handlu na warszawskim parkiecie kurs akcji Rafako rósł o 2,95 proc. Co więcej, wzrosty były już widoczne w piątek (3 marca), kiedy to Rafako zyskało 4,34 proc.

Spełnione warunki zawieszające umowę sprzedaży akcji Rafako

Ważne jest także potwierdzenie przez strony, że spełnione zostały warunki zawieszające w postaci m.in.: otrzymania przez inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Rafako; zawarcia umowy inwestycyjnej; doprowadzenia przez Rafako do ponownej synchronizacji bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, podpisania z JSW Koks aneksu do kontraktu związanego z projektem Radlin, podpisania przez Rafako z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna porozumienia, na podstawie którego zostaną potwierdzone końcowe rozliczenia finansowe.

W aneksie jest także zobowiązanie Rafako do przedstawienia do akceptacji przez inwestora do 31 marca 2023 r. dowodów spełnienia warunków zawieszających zastrzeżonych w umowie sprzedaży w postaci dokonania przez Rafako rozliczeń finansowych lub zawarcia z Gaz-Systemem porozumienia w przedmiocie rozliczeń finansowych związanych z projektami Goleniów-Płoty oraz Tłocznia Kędzierzyn-Koźle na warunkach satysfakcjonujących inwestora.

Spółce z Raciborza pomogło zawarcie ugody z Gaz-Systemem

Rafako od wielu miesięcy jest w trudnej sytuacji finansowej. Wiosną ub. roku pojawiło się światło w tunelu. Wydawało się, że jest spora szansa na pozyskanie inwestora. Rafako komunikowało, że 26,4 proc. akcji spółki chce kupić MS Galleon, spółka należąca do najbogatszego Polaka - Michała Sołowowa.

Na początku grudnia pisaliśmy, że nie wejdzie w życie zobowiązanie MS Galleon do kupna 7 665 999 akcji Rafako, należących do PBG oraz udziałów w kapitale zakładowym spółki Multaros, czyli pośrednio 34 800 001 akcji Rafako.

Okazało się jednak, że rozmowy cały czas trwają.

- Nie został spełniony jeden warunek zawieszający umowy - mianowicie nie doszło do podpisania ugody z Gaz-Systemem, mimo, że mediacje prowadzimy ponad rok - mówił w grudniu 2022 r. prezes Rafako Radosław Domagalski-Łabędzki.

Jednak w 1 marca poinformowano, że Rafako i Gaz-System zawarły ugodę w sprawie budowy gazociągu na odcinku Goleniów-Płoty i projektu Tłocznia Kędzierzyn-Koźle. W ramach ugody strony m.in. zrzekły się wszelkich roszczeń wobec siebie.

W połowie lutego 2022 r. poinformowano, że spółka Eko-Okna posiada już ponad 10 proc. udziału w kapitale akcyjnym Rafako. Eko-Okna jest producentem okien, a siedziba firmy mieści się w Pietrowicach Wielkich pod Raciborzem.

