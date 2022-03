Michał Sołowow zamierza przejąć Rafako

Rafako i strategiczny inwestor spółki PBG podpisały warunkową umowę sprzedaży akcji i udziałów z MS Galleon AG, grupą kapitałową należącą do Michała Sołowowa. PBG ma sprzedać swoje udziały za 28,45 mln złotych. Ma dojść także do nowej emisji akcji o wartości do 280 mln zł.

