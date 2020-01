Mieliśmy stworzyć czempionów. Realia pogrzebały marzenia

Wejście Polski do Unii Europejskiej, a potem choćby takie wydarzenia jak przyznanie organizacji Euro 2012 sprawiały, że w obliczu prognozowanej na wiele lat koniunktury w budownictwie spodziewano się stworzenia silnych grup budowlanych. Takich, które w przyszłości będą zdolne do silnej ekspansji zagranicznej. Choć wiele polskich firm jest aktywnych w eksporcie, to dziś już wiemy, że o „hiszpańskim scenariuszu” rozwoju branży trudno nam nawet marzyć.

Udział sprzedaży zagranicznej w produkcji budowlano-montażowej rośnie i jest to bardzo dobry prognostyk na przyszłość, ale wciąż regularna aktywność na rynku zagranicznym wśród polskich przedsiębiorstw to rzadkość.

Do ekspansji zagranicznej potrzebne jest zaplecze finansowe. Tymczasem pod koniec kolejnej perspektywy unijnego budżetu wyniki wielu firm, zwłaszcza tych skoncentrowanych na budownictwie drogowym, są bardzo słabe.

Paradoksalnie w Polsce im lepsza jest koniunktura w budownictwie, tym słabsze są wyniki finansowe firm budowlanych. Nie pomogły nam nawet fundusze unijne, których nie potrafiliśmy wykorzystać jak Hiszpania do stworzenia prężnych i ekspansywnych grup budowlanych.