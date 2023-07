Mieszkań nadal brakuje, bo taniej już było

Inflacja, a w rezultacie coraz wyższe stopy procentowe znacząco wpłynęły na inwestycje mieszkaniowe Polaków, którzy odłożyli decyzje o zakupie własnego mieszkania. Po wprowadzeniu Bezpiecznego Kredytu 2 proc. nieruchomości zaczęły szybko się sprzedawać i to pomimo wzrostu cen.

Choć ceny stale rosną, mieszkania w szybkim tempie znikają z rynku. - Ludzie zdali sobie sprawę, że taniej już było i zdecydowali się kupić mieszkanie teraz, korzystając z dodatkowej opcji niskiego kredytu. Problem w tym, że pierwsze tygodnie z nowym programem pokazują, że to nie wystarczy, by uzdrowić sytuację na rynku budowlanym. Branża potrzebuje silniejszego impulsu, by wrócić na właściwe tory - mówią eksperci ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Rządowy program kredytowy, który ruszył 1 lipca, miał ułatwić Polakom drogę do zakupu własnego lokalu. Ale po pierwszych tygodniach jego działania - jak twierdzą specjaliści - widać skutki uboczne. Bo odpowiedzią rynku jest wzrost cen mieszkań, co jednocześnie oznacza spadek w liczbie dostępnych nieruchomości kwalifikujących się do Bezpiecznego kredytu 2 proc.

Mieszkanie kupię. A to wcale nie jest takie proste

- Faktycznie widać wzmożone zainteresowanie mieszkaniami. Ale to bardziej efekt zeszłorocznego zastoju i zaciskania pasa, niż nowego programu kredytowego. Teraz, choć drożej niż roku temu, sytuacja wydaje się być bardziej stabilna, bo przestały rosnąć stopy procentowe, a sporo osób zdołało odłożyć część środków. Dlatego ludzie decydują się na zakup mieszkania, bo tych nadal brakuje - mówi Mateusz Kalata z firmy Matbud, zrzeszonej w Stowarzyszeniu Wykonawców Elewacji.

Ogromne zainteresowanie niskooprocentowanymi kredytami bardzo powoli zaczyna też generować ruch na rynku budowlanym. Deweloperzy mają jeszcze zapas mieszkań, na które w ubiegłym roku dostali pozwolenia na budowę, ale ze względu na zeszłoroczny przestój nie ruszyli z ich realizacją.

Jednak sam zwiększony popyt na kredyty nie wystarczy, by uzdrowić sytuację na rynku budowlanym. Kluczowe będą koszty materiałów. Jeśli nie zaczną lawinowo rosnąć, będzie można myśleć o stabilizacji rynku. Chyba, że powtórzy się zeszłoroczna spirala podwyżek.

Rynek budowlany jeszcze się nie rozpędził. Dominuje niepewność

- Mamy środek sezonu budowlanego, a branża dopiero się budzi. Od dłuższego czasu funkcjonujemy w wyjątkowo niepewnym otoczeniu. O ile ceny części materiałów budowlanych, póki co, trzymają swój poziom, a skoki dopiero przed nami, to nadal buduje się mniej niż powinno, a palącym problemem jest ogromna dysproporcja w oferowanych cenach wykonawstwa - wyjaśnia Grzegorz Tymoszewski, prezes Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji.

Dziś koszty wykonania metra kwadratowego elewacji są mocno uzależnione od lokalnego rynku. Dlatego niższe stawki funkcjonują w Warszawie, gdzie firm budowlanych jest najwięcej. Wyższe stawki są we Wrocławiu, Poznaniu czy Gdańsku, a nawet w Łodzi. To dlatego coraz więcej firm koncentrujących do tej pory swoją działalność na rynku warszawskim, zaczyna rozglądać się za innymi rynkami.

Jak podkreślają eksperci SWE, inflacja oraz rosnące koszty prowadzenia działalności, dotykające w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa, mogą wpłynąć na spadającą rentowność prowadzenia działalności.

