Mieszkania, biura, handel, przemysł i magazyny. Rok 2020 podsumowany

Miniony rok przyniósł wzrost liczby nowych mieszkań oddanych do użytku. Spadek nowej powierzchni zanotowano w przypadku nieruchomości handlowych, przemysłowych i magazynów. Przybyło natomiast powierzchni biurowych - wynika z danych opublikowanych w środę przez Główny Urząd Statystyczny.

W ubiegłym roku oddano do eksploatacji 2652 nowe budynki, (spadek o 6,6 proc. rok do roku). Łączna powierzchnia użytkowa budynków tego typu wyniosła 1,99 mln m kw., co oznaczało spadek o 5,4 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Województwami, na terenie których odnotowano największą nowo wybudowaną powierzchnię handlowo-usługową, były: mazowieckie (13,8 proc. udziału w kraju), małopolskie (12,2 proc.) i wielkopolskie (10,7 proc.).W 2020 r. wybudowano 979 nowych(spadek o 6,2 proc. w porównaniu z rokiem 2019). Ich łączna powierzchnia użytkowa wyniosła 2,81 mln m kw. i była mniejsza o 22,1 proc. niż rok wcześniej. Największy udział w powierzchni budynków przemysłowych posiadały województwa: dolnośląskie (21,8 proc.), wielkopolskie (12,3 proc.) oraz śląskie (9,6 proc.).W 2020 r. przekazano do użytkowania 2261 nowych(o 3,9 proc. mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków zmniejszyła się względem poprzedniego roku o 3,6 proc. i wyniosła 4,23 mln m kw., osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (20,4 proc. udziału w kraju), śląskim (14,0 proc.) i dolnośląskim (13,8 proc.).