Mieszkania, biura, magazyny, handel i przemysł. Trzy kwartały 2020 roku podsumowane

W pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oddano do użytku prawie 157 tys. mieszkań, o niemal 8 proc. więcej niż w analogicznym okresie minionego roku - poinformował Główny Urząd Statystyczny. GUS podsumował również dane dotyczące budownictwa biurowego, magazynowego, handlowego oraz przemysłowego.

Budownictwo u progu 2021 roku

Po trzech kwartałach przekazano do użytkowania 1 729 nowych budynków magazynowych (o 1,9 proc. mniej niż przed rokiem). Łączna powierzchnia użytkowa tego rodzaju budynków wzrosła względem poprzedniego roku o 0,7 proc. i wyniosła 3 539,1 tys. m kw., osiągając największą wartość w województwach: mazowieckim (21,5 proc. udziału w kraju), dolnośląskim (15,7 proc.) i śląskim (13,5 proc.).Więcej szczegółowych informacji można znaleźć w powyższej prezentacji, która można pobrać również w formie pliku PDF umieszczonego na końcu artykułu.Przypomnijmy, że produkcja budowlano-montażowa w październiku 2020 r. spadła o 5,9 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 0,4 proc. Łącznie po dziesięciu miesiącach 2020 r. produkcja była o 2 proc. niższa niż w analogicznym okresie minionego roku.- Spadek produkcji budowlano-montażowej w październiku odnotowano we wszystkich jej działach, m.in. "budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej" (-4,0 proc. rok do roku wobec -14,5 proc. rok do roku we wrześniu), "budowa budynków" (-11,3 proc. wobec -6,3 proc. we wrześniu) - analizował bank Credit Agricole, odnosząc się do danych GUS.Według analityków wskazuje to "na szeroki zakres spadku aktywności w budownictwie".- W IV kw. br. i I kw. 2021 r. czynnikiem ograniczającym produkcję budowlano-montażową będzie druga fala pandemii COVID-19, oddziałująca w kierunku dalszego pogorszenia klimatu inwestycyjnego i obniżenia inwestycji przedsiębiorstw - oceniał bank.Wskazał również na odnotowany w listopadzie wyraźny spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w budownictwie wg GUS oraz "silny wzrost odsetka firm z sektora budowlanego wskazujących na poważne lub zagrażające stabilności firmy negatywne skutki pandemii".Natomiast eksperci Deloitte niedawno zwracali uwagę na spore wyhamowanie inwestycji w sektorze prywatnym, co w dużej mierze przełoży się na spadek produkcji budowlano-montażowej.- Głównym kołem zamachowym sektora pozostaną duże inwestycje publiczne realizowane przez GDDKiA oraz PKP PLK, ale także inwestycje w sektorze budownictwa energetycznego (linie/gazociągi), jaki i budownictwo morskie (głównie w ramach modernizacji portów) - oceniało Deloitte.- Niewiadomą pozostaje dalszy rozwój sytuacji makroekonomicznej w Polsce w szczególności w kontekście obserwowanej drugiej fali zachorowań i ryzyka kolejnego lockdownu. Pogorszenie wskaźników gospodarczych może w kolejnych kwartałach oddziaływać na obniżenie popytu na nowe mieszkania oraz ograniczenie możliwości inwestycyjnych w zakresie budownictwa infrastrukturalnego - prognozował.