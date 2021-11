Mieszkania drożeją. I taniej nie będzie

Popyt na mieszkania znacząco wyprzedza podaż, a efektem tego jest wzrost cen lokali – wynika z analizy rynku mieszkaniowego w sześciu największych polskich miastach firmy Rednet Consulting.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Na koniec trzeciego kwartału na wrocławskim rynku mieszkaniowym oferta wyniosła 6 339 lokali i była o ponad 40 proc. mniejsza niż rok wcześniej. W minionym kwartale sprzedano 2 304 mieszkania, o 594 lokale mniej niż kwartał wcześniej (spadek o 20,50 proc.). Jest to najniższa wartość w ostatnich czterech kwartałach. Ceny wzrosły przez rok o 14 proc.Mniejsza była również – o ponad 13 proc. oferta mieszkaniowa w Poznaniu. Średnia cena oferty na koniec września 2021 roku wyniosła 8 641 zł/mkw. W ujęciu rok do roku średnia cena mieszkań pozostających w ofercie w Poznaniu wzrosła o 9,94 proc.Łodź okazała się jedynym rynkiem, gdzie oferta wzrosła - względem drugiego kwartału 2021 roku odnotowano wzrost oferty mieszkań o 797 sztuk (wzrost o 19,8 proc.), natomiast względem trzeciego kwartału 2020 roku odnotowano wzrost oferty o 5,1 proc. (o 236 mieszkań). To jednak najmocniej też wzrosły ceny – 19 proc. w skali roku. Średnia cena oferty na koniec września 2021 roku wyniosła 7 854 zł/mkw.