Mieszkania zaczynają tanieć, ale wakacje kredytowe mogą to zmienić

W maju w niektórych polskich miastach ceny mieszkań spadły, a prym w tej klasyfikacji wiodą Katowice. O rozpoczęciu trendu spadkowego nie ma jeszcze mowy, ale kolejne miesiące odpowiedzą na pytanie, czy obserwowane zmiany będą miały trwały charakter.

Z raportu Expandera i Rentier.io wynika, że w maju pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia na rynku mieszkań.

W 8 na 17 miast pojawiły się spadki cen w porównaniu z kwietniem.

Panicznej wyprzedaży mieszkań i silnemu spadkowi cen mogą zapobiec wakacje kredytowe.

W maju największy spadek cen w ujęciu procentowym zanotowano w Katowicach. Po drugiej stronie znalazła się natomiast Częstochowa.

- Spadki odnotowaliśmy w 8 z 17 badanych miast. Wśród nich szczególnie wyróżniają się Katowice. Ceny spadały tam już czwarty miesiąc z rzędu. W ciągu tych 4 miesięcy mediana cen obniżyła się o prawie 5 proc. W pozostałych miastach, w których odnotowaliśmy ceny niższe niż w kwietniu, trudno na razie ocenić, czy jest to jednorazowy przypadek, czy też początek trendu spadkowego - piszą analitycy Expandera.

Wzrost cen odnotowano w 9 z 17 badanych miast.

- Najmocniej ceny rosły w Częstochowie, gdzie w porównaniu z kwietniem podskoczyły aż o 8 proc., a w ciągu 3 miesięcy o 11 proc. Warto też dodać, że w porównaniu z poziomem przed rokiem, ceny są wyższe we wszystkich badanych miastach. Średni wzrost wynosi aż 16 proc. - dodają.

Wrzesień i październik mogą być miesiącami kluczowymi dla rynku nieruchomości. Wtedy zapewne rozstrzygnie się kwestia tego, czy ceny mieszkań zaczną spadać, czy też dalej będą rosły.

Poniżej zestawienie cen i ich dynamiki w 17 polskich miastach:

WIBOR 3M wzrósł do poziomu 7 proc.

O ile w zakresie cen mieszkań nie widać jeszcze wyraźnego trendu, to na rynku kredytów hipotecznych sytuacja jest jednoznaczna. Ich raty są coraz wyższe, a dostępność coraz gorsza.

- Główną przyczyną są oczywiście podwyżki stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wynosi już 6 proc., ale w lipcu i sierpniu prawdopodobnie ponownie wzrośnie. Dlatego stawka WIBOR 3M wzrosła właśnie do poziomu 7 proc. W rezultacie rata kredytu na 300 000 zł na 30 lat, udzielonego we wrześniu 2021 r. wzrośnie z początkowego poziomu 1 281 zł do 2 585 zł. Będzie więc ponad 2-krotnie wyższa niż na początku - wskazują eksperci.

Wakacje kredytowe a ceny mieszkań

Dostępność nowych kredytów mocno spadła, raty wzrosły, a ceny mieszkań spadają póki co nieznacznie i nie wszędzie? Ważnym elementem warunkującym taki stan rzeczy są zapewne wakacje kredytowe, które mają wejść w życie od sierpnia.

- Choć jeszcze nie działają, to dają nadzieję kredytobiorcom, że poradzą sobie ze spłatą wysokich rat. Spowodują bowiem, że wydatki na raty kredytowe nie będą aż tak wysokie, jak wynika ze wzrostu stawki WIBOR. Od sierpnia do końca roku będzie można zapłacić tylko jedną ratę zamiast pięciu. Z kolei w przyszłym roku liczbę rat będzie można zmniejszyć z 12 do 8 - wyliczają analitycy Expandera.

Nieopłacone raty trzeba będzie zapłacić za kilka, czy kilkanaście lat, ale już według stopy procentowej, która będzie obowiązywała w przyszłości.

- Efektem jest jednak to, że już w najbliższych miesiącach wydatki na spłatę rat nie będą aż tak wysokie, jak mogłyby być, gdyby tych wakacji nie było. Dzięki temu prawdopodobnie nie pojawi się paniczna wyprzedaż mieszkań ze strony osób, które mogłyby nie poradzić sobie ze spłatą. Fala wymuszonych sprzedaży z pewnością spowodowałaby mocne spadki cen. Należy jednak dodać, że nic nie jest jeszcze przesądzone i te spadki i tak mogą się pojawić - podsumowują eksperci.

