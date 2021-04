Mieszkaniówka wciąż w dobrej kondycji

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu 2021 r. wzrosła o 60,5 proc. w ujęciu rocznym, a miesiąc do miesiąca wzrosła o 87 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2021 r. deweloperzy przekazali do eksploatacji 30,4 tys. mieszkań – o 1,2 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2020 r., natomiast inwestorzy indywidualni – 21,7 tys. mieszkań, tj. o 21,1 proc. więcej.W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 164 mieszkań (907 przed rokiem).Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-marzec 2021 r. wyniosła 5,1 mln m2 , czyli o 13,0 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 95,5 m2 .W pierwszym kwartale 2021 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 84,3 tys. mieszkań, tj. o 42,0 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Pozwolenia na budowę naj-większej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (56,3 tys., wzrost o 51,5 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (27,2 tys., wzrost o 24,3 proc.).Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 99,1 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 774 mieszkania, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (328 mieszkania w roku ubiegłym).W okresie styczeń-marzec 2021 r. rozpoczęto budowę 63,7 tys. mieszkań, tj. o 21,2 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 40,1 tys. mieszkań (o 26,0 proc. więcej), a inwestorzy indywidualni 22,1 tys. (o 12,8 proc. więcej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 97,8 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 1 417 mieszkań (1 071 w roku ubiegłym).W pierwszym kwartale 2021 roku, najwyższe wartości dla mieszkań oddanych do użytkowania, mieszkań których budowę rozpoczęto oraz na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, odnotowano w województwie mazowieckim (odpowiednio 10,6 tys., 9,2 tys. i 13,2 tys. mieszkań).Wysokie wartości zanotowano również w województwie wielkopolskim (5,7 tys., 8,4 tys. i 9,3 tys.), dolnośląskim (5,3 tys., 5,5 tys. i 7,2 tys.), małopolskim (4,7 tys., 5,6 tys. i 6,7 tys.) i pomorskim (4,6 tys., 6,2 tys. i 9,1 tys.).