Miliardy na drogach i torach. GDDKiA i PKP PLK mają ambitne plany

Z wartego prawie 164 mld zł planu inwestycyjnego GDDKiA, zrealizowano do tej pory inwestycje za 44,7 mld zł. W procesie realizacji są zadania za 60 mld zł, a reszta w trakcie przygotowania lub w przetargach. W przypadku Krajowego Programu Kolejowego, wartego 76 mld zł PKP PLK udało się ukończyć inwestycje za 17,5 mld zł, a projekty warte przeszło 50 mld zł są w trakcie realizacji. Na rynek trafią zadania jeszcze za ok. 8 mld zł. Plan - zarówno na drogach, jak i na torach - jest ambitny, biorąc pod uwagę ten stan zaawansowania prac. Jednak zarówno PKP PLK, jak i GDDKiA nie obawiają się o jego realizację.

"Widzimy ryzyka, ale zarządzamy nimi odpowiednio"

"Widzimy ryzyka, ale zarządzamy nimi odpowiednio"

O realizacji planu kolejowego mówił Arnold Bresch, członek zarządu, dyrektor ds. realizacji inwestycji, PKP Polskie Linie Kolejowe. Na wstępie zaznaczył, że w ponad 50 mld zł, które są wykazane jako łączny koszt prac będących w toku, 25 mld zł już zostało zafakturowane i wykonane za te pieniądze odcinki już służą jako nowa infrastruktura kolejowa.- Modernizujemy istniejące tory. Ograniczeniem dla realizacji planów inwestycyjnych z jednej strony jest potencjał rynku wykonawczego, a z drugiej dostępność do placów budowy – zwrócił uwagę. - Jednym z głównych założeń jest jak najmniejsza ingerencja w ruch przewozowy. Pewnie gdybyśmy mieli możliwość prowadzenia tych robót niezależnie od ruchu, przy zamykaniu linii kolejowych moglibyśmy przerabiać w tych latach znacznie większe pieniądze niż do tej pory nam się udaje – zauważył.Arnold Bresch poinformował też, że spółka PKP PLK osiągnęła w 2020 r. swego rodzaju rekord, bo zafakturowała ok. 11 mld zł.- I to w trochę innych warunkach niż koledzy z GDDKiA prowadzą prace. Nie mówię, że mają większy komfort, ale zupełnie inna jest specyfika prac kolejowych, gdzie trzeba wpisywać się we wcześniej zaplanowane zamknięcia torowe i tak organizować prace, żeby te projekty kończyć jak najbliższej terminu planowanego – wyjaśnił. Członek zarządu PKP PLK przyznał, że kierownictwo spółki dostrzega ryzyka wynikającego z faktu, że zadania w ramach Krajowego Programu Kolejowego mają być zrealizowane do końca 2023 r.- Ale wydaje mi się, że zarządzamy tymi ryzykami odpowiednio. Mamy odpowiedni dialog z branżą, staramy się ogłaszać przetargi z wyprzedzeniem – stwierdził Arnold Bresch. - Zostały nam już drobniejsze kwoty do ogłoszenia w przetargach. Głównie są to roboty na mniejszych umowach budżetowych, gdzie to finansowanie jest zapewniane rok do roku. Pracujemy też nad tym, żeby jak najwięcej kosztów, mówiąc kolokwialnie, załapywało się na refundację ze środków unijnych. Jesteśmy pełni optymizmu – wyjaśnił.