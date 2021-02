Miliardy na torach. 10 największych inwestycji na finiszu

Wartość dziesięciu największych inwestycji kolejowych, których zakończenie zaplanowano w 2021 r., wynosi ok. 6,2 mld zł netto - wynika z informacji przekazanych portalowi WNP.PL przez PKP Polskie Linie Kolejowe.

dostosowanie infrastruktury kolejowej do rzeczywistych potrzeb przewoźników i kontrahentów

dostosowanie parametrów infrastruktury do standardów sieci bazowej TEN-T

zapewnienie możliwości dojazdu składów pociągów trakcją elektryczną bezpośrednio do wybranych rejonów portu

skrócenie czasu dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności realizowanych połączeń

poprawa przepustowości i skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg

zwiększenie dostępności transportu kolejowego

poprawa bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków

znaczna poprawa warunków przewozu towarów koleją - umożliwienie kursowania dłuższych i cięższych pociągów (o długości 750 m i nacisku 22,1 tony na oś)

mniejsze oddziaływanie kolei na środowisko

przebudowa 72 km torów na dojeździe do portu oraz na obszarze modernizowanych stacji

modernizacja 13 przejazdów kolejowo-drogowych oraz przejść dla pieszych

zabudowa 221 rozjazdów

modernizacja stacji Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Zaspa Towarowa wraz z rejonem Gdańsk Wiślany

budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Ku Ujściu wraz drogami dojazdowymi

rozbudowa Lokalnego Centrum Sterowania; nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym oraz urządzenia i systemy telekomunikacyjne

nowa sieć trakcyjna

przebudowa obiektów inżynieryjnych: 3 mosty, 2 wiadukty i 18 przepustów

na modernizowanych stacjach oraz dostępie do nich łącznie wymieniono ponad 35 km torów oraz zabudowano 105 rozjazdów

gotowy jest tor (LK 249) na szlaku Gdańsk Główny-Gdańsk Zaspa Towarowa, "zakres torowy" na stacji Gdańsk Wiślany, tor na Westerplatte oraz tor na stacji Gdańsk Kanał Kaszubski

oddano do użytku nową nastawnię na stacji Gdańsk Zaspa Towarowa

postępuje budowa nowego wiaduktu drogowego nad torami stacji Gdańsk Kanał Kaszubski w ciągu ul. Ku Ujściu, przebudowa mostu na rzece Strzyży oraz przejścia podziemnego w obrębie byłego przystanku Gdańsk Kolonia

3. Modernizacja trasy Poznań Główny-Rokietnica-Wronki w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny-Szczecin Dąbie"

skrócenie czasu przejazdu pociągiem ze Szczecina do Poznania o około 50 min: do ok. 1:50 h

poprawa przepustowości linii

wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego (m.in. nowoczesny system sterowania ruchem, modernizacja przejazdów)

wyższy komfort podróży (nowe perony),

dogodniejszy dostęp do kolei

przebudowano 12 peronów na stacjach i przystankach (docelowo będzie 16 nowych peronów) - m.in. Poznań Wola, Kiekrz, Pamiątkowo, Baborówko, Rokietnica, Szamotuły, Pęckowo, Wronki

przebudowane perony są wyższe, wyposażone m.in. w jasne oświetlenie, ławki, dostęp zwiększają pochylnie, na stacjach będą windy w nowych przejściach podziemnych (m.in. Rokietnica, Wronki i Szamotuły)

Między stacjami i przystankami pociągi jeżdżą jednym nowym torem z nową siecią trakcyjną m.in. na odcinkach Poznań POD-Kiekrz, Rokietnica-Szamotuły, Szamotuły-Pęckowo, a także Pęckowo-Wronki. Trwają roboty na pozostałych szlakach

postępują prace na pozostałych peronach (m.in. Wronki, Szamotuły, Pęckowo) i przy budowie przejść podziemnych

realizowana jest przebudowa mostu we Wronkach (prace zakończone na jednej nitce, kontynuowana jest przebudowa sąsiedniej)

wykonawca pracuje na pozostałych szlakach, m.in. Pęckowo0-Wronki i Szamotuły-Rokietnica

4. Modernizacja odcinków Otwock-Pilawa i Nałęczów-Lublin w ramach projektu "Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa-Dorohusk"

skrócenie czasu przejazdu między Dęblinem a Lublinem do ok. 50 minut dla najszybszych pociągów dalekobieżnych, a do ok. 1h 10 min minut dla pociągów regionalnych

poprawa przepustowości linii

wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych

wyższy komfort podróży dzięki modernizacji peronów

lepszy dostęp do kolei

wymiana torów i sieci trakcyjnej na całym ponad 70-kilometrowym odcinku Dęblin-Lublin

modernizacja 34 peronów na 17 stacjach i przystankach (m.in. Nałęczów, Puławy, Motycz, Lublin Główny)

budowa nowego przystanku Lublin Zachodni, 14 przejazdów kolejowo-drogowych z nowymi urządzeniami

4 nowe przejścia podziemne (w Puławach, Nałęczowie, Motyczu, Lublinie Zachodnim)

przebudowa 7 mostów i 5 wiaduktów oraz 20 mniejszych obiektów inżynieryjnych, 161 wymienionych rozjazdów

na stacji Lublin Główny: budowa wiaty peronowej na peronie nr 3, dokończenie budowy wiaty na peronie nr 1, prace wykończeniowe w przejściu podziemnym (bez ograniczeń dla ruchu pieszych)

kontynuacja robót na obiektach inżynieryjnych nad ul. Męczenników Majdanka, Diamentowa, Janowska, rzeką Czerniejówka, Bystrzyca

trwa budowa łącznicy pomiędzy linią Lublin-Warszawa (nr 7) a linią Lublin- Stalowa Wola (nr 68), wykonawca zakończył układanie rozjazdów. Prace potrwają do listopada 2021 r.

roboty wykończeniowe przy budowie kładki w miejscowości Konopnica

skrócenie czasu przejazdu między Otwockiem a Pilawą do ok. 17 minut dla najszybszych pociągów dalekobieżnych, a do ok. 30 minut dla pociągów regionalnych

znaczna poprawa przepustowości linii - dzięki budowie drugiego toru

wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym dzięki modernizacji przejazdów kolejowo-drogowych, budowie bezkolizyjnych skrzyżowań

wyższy komfort podróży dzięki modernizacji peronów, lepszy dostęp do kolei

wymiana torów i sieci trakcyjnej na całym odcinku, budowa drugiego toru na całym 26-kilometrowym odcinku

modernizacja 21 peronów na 3 stacjach (Otwock, Celestynów, Pilawa) i 7 przystankach (Śródborów, Pogorzel Warszawska, Stara Wieś, Kołbiel, Chrosna, Zabieżki, Augustówka)

modernizacja 12 przejazdów kolejowo-drogowych, 5 nowych przejść podziemnych (3 w Otwocku, Celestynów, Pilawa), 6 przebudowanych wiaduktów kolejowych

2 nowe skrzyżowania bezkolizyjne (Otwock - ul. Majowa, ul. Żeromskiego), 87 wymienionych rozjazdów

wykonywane są prace okołotorowe, porządkowe, wykończeniowe, bez wpływu na ruch pociągów

dokończenie budowy dróg dojazdowych przy tunelu drogowym/wiadukcie kolejowym na ul. Żeromskiego/Filipowicza w Otwocku

usuwanie usterek, porządkowanie terenu

5. Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Opole Zachodnie, odcinek Opole Groszowice-Kędzierzyn-Koźle

podróż koleją między Kędzierzynem-Koźlem a Opolem skróci się z 50 do ok 25 minut

poprawa obsługi podróżnych - łącznie 10 stacji i przystanków będzie miało nowe perony, dostosowane do obsługi osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się

poprawa przepustowości trasy, wyższy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym

szybszy i sprawniejszy przewóz towarów na międzynarodowej trasie E30

pociągi już jadą po dwóch nowych torach na odcinku 25 km od Raszowej przez Zdzieszowice, Gogolin do stacji Przywory Opolskie

wykonawca przebudowuje pozostałe tory na odcinkach: Kędzierzyn-Koźle-Raszowa i Przywory Opolskie-Opole Groszowice.

podróżni korzystają z nowych peronów na stacjach i przystankach. W Kędzierzynie-Koźlu gotowe są perony nr 2 i 3.

przygotowywane są perony nr 1 i 4. Wygodny dostęp do pociągów gwarantują także nowe perony m.in. na stacjach w Zdzieszowicach, Gogolinie i Górażdżach oraz na przystanku w Jasionie

pociągi kursują przebudowanymi mostami na jednym z dwóch torów nad kanałem Gliwickim (o dł. 80 m) i nad rzeką Kłodnicą (dł. 67 m). Obecnie trwa przebudowa przepraw mostowych w równoległym torze.

6. Prace na linii kolejowej nr 1 na odcinku Częstochowa-Zawiercie

wymieniono 88 km torów i sieci trakcyjnej

przebudowano perony na stacjach Myszków oraz Poraj i 8 przystankach: Częstochowa Raków, Korwinów, Masłońskie Natalin, Żarki Letnisko, Myszków Nowa Wieś, Myszków Światowit, Myszków Mrzygłód i Zawiercie Borowe Pole (na przystankach Żarki Letnisko i Myszków Mrzygłód oraz na stacji Poraj nowe przejścia podziemne zapewnią bezpieczne dojście na perony)

nowe rozjazdy i urządzenia sterowania ruchem zapewniają sprawny przejazd pociągów

wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego dzięki nowej nastawni w Poraju i zmodernizowanym 15 przejazdom kolejowo-drogowym

sprawniejsze podróże i przewóz towarów po wyremontowanych 34 obiektach inżynieryjnych (w tym 20 mostów i 2 wiadukty)

krótsze podróże między Częstochową a Zawierciem o ok. 10 minut (efektem będą jeszcze lepsze połączenia kolejowe z Warszawy do Koluszek, Łodzi, Częstochowy, Katowic i Wrocławia)

poprawa komfortu podróży - dzięki przebudowie peronów na stacjach i przystankach

lepszy dostęp dla osób z ograniczoną możliwością poruszania się (windy, wyższe perony, czytelne oznakowania)

wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego (urządzenia srk i nastawnia oraz przejazdy kolejowo-drogowe), mniejsze oddziaływanie kolei na środowisko

7. Prace na liniach kolejowych nr 153, 199, 681, 682, 872 na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki-Stare Koźle.

krótszy przewóz towarów - dzięki podniesieniu prędkości do 90 km/h

sprawniejszy przewóz towarowy wskutek wymiany torów, rozjazdów, sieci trakcyjnej, i przebudowie 45 obiektów inżynieryjnych w tym mostu nad Kanałem Kędzierzyńskim, mostu na Kanale Gliwickim oraz wiaduktów kolejowych w Paczynie i Pisarzowicach koło Toszka

poprawa przepustowości linii kolejowej - na odcinku Toszek Północ-Rudziniec Gliwicki odbudowany został drugi tor. Po 10 latach pociągi znów jeżdżą po linii 199 na odcinku Rudziniec Gliwicki-Sławięcice

możliwy jest przejazd większej liczby składów między Kędzierzynem-Koźlem-Rudzińcem Gliwickim i Toszkiem Północ. Obecnie na trasie kursuje dwukrotnie więcej składów niż rok temu

wyższy poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego - rezultat przebudowy nastawni m.in. w Toszku i Rudzińcu Gliwickim. wymiany urządzeń sterowania ruchem kolejowym i remontu 10 przejazdów kolejowo-drogowych

mniejsze odziaływanie linii kolejowej na środowisko dzięki zastosowanym materiałom i rozwiązaniom ograniczony jest hałas

8. Modernizacja odcink Kraków Płaszów-Podbory Skawińskie w ramach projektu „Prace na linii kolejowej nr 94 na odcinku Kraków Płaszów-Skawina-Oświęcim”.

poprawa komfortu podróży na modernizowanych stacjach Kraków Bonarka, Skawina, Podbory Skawińskie oraz przystankach Kraków Sidzina, Skawina Zachodnia oraz Kraków Swoszowice

lepszy dostęp do kolei dzięki budowie nowych przystanków Kraków Opatkowice, Skawina Jagielnia

poprawa dostępności kolei dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się - wyższe perony, nowe budowę przejścia podziemnych/kładki wyposażone w windy

lepsze bezpieczeństwo i sprawność ruchu kolejowego - wymienione tory i sieć trakcyjna, nowy system sterowania ruchem kolejowym, nowa nastawnia na stacji Kraków Bonarka

dostępniejsza, komfortowa, bezpieczniejsza i nowoczesna stacja Rzeszów Główny z windami, schodami ruchomymi i bezkolizyjnym przejściem pod torami - ułatwia komunikację wszystkim podróżnym

większa dostępność dla mieszkańców - dzięki wybudowaniu dodatkowego przystanku Rzeszów Zachodni

wyższy poziom bezpieczeństwa, sprawny ruch kolejowy i drogowy - wskutek przebudowy wiaduktu (ul. Batorego), trzech mostów (Al. Wyzwolenia) i przejazdu kolejowo-drogowego (ul. M. Konopnickiej)

sprawniejszy i bezpieczniejszy ruch przez stację - dzięki wymianie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej

uwiecznione elementy historyczne (m.in. dzięki renowacji wieży ciśnień)

10. Budowa stacji Warszawa Główna w ramach projektu „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia-Warszawa Zachodnia”

2 nowe ok. 300 metrowe perony, 4 wiaty na każdym peronie

informacja wizualna i głosowa, ławki, oświetlenie, tablice informacyjne, zegary

2 windy na perony; 2 pochylnie od strony ul. Towarowej, kładka pieszo-rowerowa między ul. Kolejową a al. Jerozolimskimi

nowe urządzenia srk, 20 rozjazdów, 4,5 km nowych torów

przywrócenie ruchu kolejowego na stacji Warszawa Główna

lepsza komunikacja w aglomeracji warszawskiej

sprawny dostęp do kolei podczas modernizacji linii średnicowej większa dostępność dla osób o ograniczonej możliwości ruchowej

zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko

1,1 mld zł nettoinstrument „Łącząc Europę” (CEF)2019-2021konsorcjum Torpol oraz Intercorna odcinku Poznań-Wronki to ok. 1 mld zł (ok. 4,1 mld zł dla całej inwestycji) nettoinstrument „Łącząc Europę” (CEF)2018-2021Trakcja (Poznań-Rokietnica), Budimex (Rokietnica-Wronki)ok. 1 mld zł dla umów na odcinki Otwock-Pilawa i Nałęczów-LublinProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2017-2021Track Tec Construction - odc. Nałęczów-Lublin627,7 mln zł nettokonsorcjum Budimex oraz Ferrovial Agroman - odc. Otwock-Pilawa390,1 mln zł netto412 mln zł nettoinstrument „Łącząc Europę” (CEF)2017-2021konsorcjum Porr oraz Trakcja System380 mln zł nettoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2017-2021ZUE265 mln zł nettoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2017-2021Porr197 mln zł netto + prace dodatkowe 54 mln zł nettośrodki budżetowe2018-2021Swietelsky Rail Polska205 mln zł nettoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2018-2021konsorcjum firm Track Tec Construction, Inżynieria Rzeszów, Intop Warszawa, Infrakol81 mln zł nettoProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko2018-2021Trakcja