Mimo boomu inwestycyjnego firmy budowlane nadal z niską marżą

– Pomimo wielokrotnych zmian prawa zamówień publicznych, nie udało się radykalnie zmniejszyć wpływu "czynnika najniższej ceny" na wybór projektanta czy wykonawcy inwestycji. W efekcie proces inwestycyjny jest nadal zakłócany przez żądania, spory, procesy i odwołania. W ekstremalnych przypadkach kończy się to zejściem wykonawcy z placu budowy lub wyrzuceniem go przez inwestora – mówi Rafał Leszczyński, prezes zarządu Grupy KZN Bieżanów.

To samo w łańcuchu prac

Dlaczego ceny są na huśtawce?

Skutki długotrwałe

Analogiczna sytuacja występuje przy robotach dodatkowych. Wykonawca szuka pretekstu, by zmusić zamawiającego do uznania sowich zastrzeżeń. Następnie usztywnia się przy negocjacjach i zaczyna wyceniać je w taki sposób, by móc odrabiać straty z zasadniczej części kontraktu.– Pozbawiona marży firma jest zmuszona optymalizować projekt - i to często w taki sposób, jakiego inwestor całkowicie by sobie nie życzył – mówi prezes KZN Bieżanów. – Oficjalnie (lub mniej oficjalnie) korzysta z niewiedzy lub braku ścisłego nadzoru - wykorzystane zatem zostają inne materiały, technologie, pomija się standardy i instrukcje wewnętrzne, zmieniony zostaje sposób prowadzenia i zabezpieczenia prac. Wszystko po to, by jak najbardziej zejść z kosztów...Ponadto widać zjawisko "przepychania" niskiej ceny w dół drabinki inwestycyjnej. Wykonawca stara się zepchnąć część lub całość swoich strat na podwykonawców, poddostawców i producentów. I uruchamia się efekt domina, który - zwłaszcza w momentach słabszej koniunktury - skutecznie demoluje cały rynek.Presja na niskie ceny podpisanej umowy łączy się też z innym problemem: braku "wypłaszczenia" ogłaszanych kontraktów przez inwestorów publicznych i puli pieniędzy dostępnych na rynku wykonawczym. Od wielu lat występuje przetargowa sinusoida, czyli po ok. 2-3 latach większych zleceń, dochodzi do spadku ich wartości.- Oba te zjawiska (niskie ceny zawieranych kontraktów i sinusoidalny rynek zamówień publicznych) tworzą idealne warunki do powstawania huśtawki cenowej – stwierdza Rafał Leszczyński. – W okresach dekoniunktury powoduje to wojny cenowe, tj. masowe zgłaszanie w przetargach ofert z cenami rażąco poniżej kosztorysów inwestorskich, dochodzących nawet do 80 proc. kosztorysu.Odwrotnie w okresach tzw. górki zamówieniowej: wykonawcy i producenci próbują odrabiać to, co stracili w okresie dekoniunktury. Pojawiają się niewspółmiernie wysokie ceny w stosunku do kosztorysów, oferowane zamawiającemu, które on próbuje redukować mechanizmem przetargów aukcyjnych. Nie jest to wylewanie oliwy na wzburzony rynek; wprost przeciwnie.– Rozumiejąc przesłanki stojące za takim działaniem zamawiającego, należy zauważyć, że aukcja co do zasady skłania firmy do zachowań hazardowych – ocenia Leszczyński. – Stosując to narzędzie, zachęca się firmy do licytowania, ale tym samym świadomie i sukcesywnie pozbywają się one marży na projekcie.W sytuacjach skrajnej dekoniunktury lub ekstremalnej koniunktury licytujący schodzą nawet poniżej planowanych kosztów własnych w danym projekcie. Choć zatem zamawiający odnosi krótkotrwały sukces, to na wykonawcę przenosi problemy.Patrz też: GDDKiA - rosnące ceny i waloryzacja kontraktów

Tą huśtawką cen zarażany jest też rynek producentów materiałów budowlanych, a dalszym skutkiem są zmienne terminy dostaw tych materiałów, kręcące się na takiej karuzeli.Firmom nieuzyskującym latami „godziwej marży” na realizowanych kontraktach, bardzo trudno uzyskać stabilne i wieloletnie finansowanie, umożliwiające rozwój. Widać to po takich oznakach, jak wciąż występujący problem braku odpowiedniego wyposażenia firm wykonawczych w sprzęt czy słabe wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych przez producentów materiałów.W opinii prezesa Leszczyńskiego, następstwa tej sytuacji jak bumerang wracają do zamawiającego. Ponosi on konsekwencje niskiego umaszynowienia procesu budowlanego, niewielkiego zakresu zabudowy prefabrykatów oraz wysokich cen rozwiązań produktowych, jakie oferują zachodni producenci, niemający na polskim rynku konkurencji.– „Kult niskiej ceny” pustoszy rynek i uderza wprost w interesy zamawiającego – konkluduje Rafał Leszczyński. – Być może to stwierdzenie będzie odebrane jako iście kopernikański przewrót, ale - moim zdaniem - w najlepszym interesie zamawiającego jest to, by wykonawca zamówienia miał „godziwą marżę” na danym projekcie.Nie jest ona bowiem jego potencjalną stratą (wyższa cena przetargowa), ale rękojmią prawidłowego wykonania inwestycji, skupienia się na realizacji zadania i ograniczenia sytuacji spornych.Nie można pominąć też faktu, że godziwa marża jest gwarancją rozwoju i ekspansji sektora, na którym publicznemu podmiotowi też powinno pośrednio także zależeć.