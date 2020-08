Mimo pandemii Mirbud ze wzrostem sprzedaży i zysku

Grupa Mirbud w I półroczu 2020 osiągnęła blisko 435 mln zł przychodów ze sprzedaży co licząc rok do roku oznacza wzrost o około 8 proc. Zanotowała też prawie 10,7 mln zł zysku netto, co rok do roku oznacza wzrost o 1 proc. W związku z dużym portfelem zamówień, przekraczającym 5 mld zł, spółki grupy Mirbud mają się skupić na realizacji już posiadanych kontraktów – wynika z raportu Mirbud za I półrocze 2020 i towarzyszącym mu materiałów.

Na wyniki grupy Mirbud w I półroczu 2020 pozytywny wpływ miało przede wszystkim zwiększenie przychodów z działalności budowlano – montażowej, robót inżynieryjno-drogowych oraz działalności deweloperskiej.

Mirbud podał, że portfel zamówień spółek Mirbud oraz Kobylarnia na dzień publikacji raportu za I półrocze 2020 wynosi blisko 5,5 mld zł do realizacji do roku 2024.

Tak wypełniony do historycznie wysokiej wartości portfel zamówień sprawia, iż w kolejnych latach spółki z grupy skupią się na realizacji już posiadanych kontraktów – poinformował Jerzy Mirgos, prezes Mirbudu.