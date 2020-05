Minister infrastruktury: polskie budowy i inwestycje muszą dalej funkcjonować

Rząd nie zamierza zmniejszyć finansowania drogowych inwestycji samorządowych, na które w tym roku planuje przeznaczyć 3,2 mld zł - wskazał w środę 20 maja minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas EEC Online. - Rząd premiera Mateusza Morawieckiego w sposób godny naśladowania w całej Europie, z dużą determinacją utrzymuje poziom finansowania inwestycji drogowych, kolejowych. Zapewniam wszystkich, którzy realizują duże, średnie projekty drogowe i kolejowe, że one będą dalej realizowane - zaznaczył.

Koronawirus nie może nas zatrzymać - mówił podczas EEC Online minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Budowy w różnych państwach Unii Europejskiej mają się w różny sposób. W części z nich funkcjonują w miarę normalnie, to znaczy ze sporymi obostrzeniami, ale jednak są realizowane - zaznaczył podczas EEC Online minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Są też państwa, w których realizacja inwestycji jest całkowicie wstrzymana i praktycznie budowy i produkcja budowlana obecnie w ogóle nie funkcjonuje, bo zatrzymane są nawet sklepy, nawet i sieci handlowe, które sprowadzają materiały niezbędne do produkcji. A co za tym idzie, znacznie wychłodzono produkcję w zakładach, które działają na rzecz budownictwa. Ale są i państwa, w których prowadzi się normalną działalność budowlaną. U nas przewidywania branży drogowej, branży budownictwa kolejowego i drogowego okazały się nietrafione, bo przecież kiedy spotykaliśmy się z głównymi wykonawcami w drugiej połowie marca, to jeden z prezesów wiodącej firmy w budownictwie nie tylko infrastrukturalnym, ale również i kubaturowym powiedział takie oto słowa: kiedy spotyka się z nami minister, to znaczy, że ma nam coś przykrego i złego do zakomunikowania, kiedy kolejne państwa wprowadzają ograniczenia i kiedy państwo polskie zamyka granice, to zapewne zostaną wychłodzone polskie budowy. Powiedziałem wówczas i powtarzam dzisiaj: nic bardziej mylnego! Polskie budowy, polskie inwestycje muszą dalej funkcjonować - podkreślił minister Adamczyk.



- Koronawirus nie może nas zatrzymać - dodał minister Adamczyk. Wskazał przy tym, że oczywiście najważniejsze jest zabezpieczenie pracowników środkami ochrony. Ten warunek musi być spełniony na wszystkich budowach.



- Rząd premiera Mateusza Morawieckiego w sposób godny naśladowania w całej Europie, z dużą determinacją utrzymuje poziom finansowania inwestycji drogowych, kolejowych - podkreślił minister Adamczyk. - Zapewniam wszystkich podwykonawców, którzy angażują się podobnie jak producenci, którzy produkują na rzecz tych inwestycji - to nie tylko kruszywa, nie tylko materiały masowe, ale także inne niezbędne materiały - zapewniam wszystkich Państwa, że ta produkcja jest niezaburzona - zaznaczył minister Adamczyk.



- Nie wygaszamy inwestycji na poziomie samorządowym. (...) Tam skierowane są niebagatelne kwoty finansowe. W tym roku to kwota 3,2 mld zł. Jeżeli dodamy do tego pieniądze samorządów rzędu 40-50 proc. finansowania inwestycji, daje nam to razem od 5 do 6 mld zł - powiedział Adamczyk.

Minister wyjaśnił, że inwestycje na drogach samorządowych poprawiają stan techniczny tych szlaków i bezpieczeństwo ruchu.

Minister zapewnił przy tym, że rząd utrzyma poziom finansowania dużych i średnich projektów drogowych i kolejowych, co oznacza kontynuację budów przy realizacji projektów zawartych w Krajowym Programie Kolejowym i finansowanych z Programu Budowy Dróg Krajowych.