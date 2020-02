Minister obiecuje 100 tysięcy mieszkań. Pytamy o konkrety

Po ponad dwóch miesiącach intensywnych prac nad usprawnieniem rządowego programu Mieszkanie Plus minister rozwoju ma już pierwsze propozycje dla deweloperów. W „Rządowej ławie” Jadwiga Emilewicz zdradza, na jakich zasadach prywatni inwestorzy będą otrzymywali od państwa atrakcyjne, bo uzbrojone już grunty. Jak w każdym przypadku, tak i tu będzie decydowała zasada "coś za coś".

Obowiązkowe przyłączanie

Lex deweloper bez szybkich zmian

Najkrócej mówiąc – nie będzie zgody na legalizacją stawianych na własną rękę przerośniętych altan i domków na terenie ogródków działkowych.- Zgodziliśmy się z apelami środowiska działkowców. Oni mówią głośno, że na działkach powstają czasami potworki budowlane, a nie altanki. One także zagrażają bezpieczeństwu. Działkowcy postulują, żeby nie godzić się na legalizację takich obiektów. Przystaliśmy na taką korektę, którą działkowcy zgłosili ustami senatorów – tłumaczy Jadwiga Emilewicz.W rozmowie z minister rozwoju pytamy też o rolę inspektorów nadzoru budowlanego.Jedna z ważniejszych zmian, które udało się wdrożyć w ostatnim czasie, to ta dotycząca obowiązku podłączania nowo powstających budynków do sieci ciepłowniczych. Tam, gdzie nie ma fizycznie takiej możliwości, właściciel jest zobligowany do zainstalowania ekologicznych rozwiązań produkujących ciepło dla domu, w tym opartych o gaz ziemny.Jak przyznaje minister Jadwiga Emilewicz w rozmowie z WNP.PL, wyobraża sobie ona obligatoryjne przyłączanie do systemu ciepłowniczego również budynków, które stoją od lat.- Stoimy w przededniu wdrożenia dyrektywy o efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Trend w stronę podnoszenia efektywności energetycznej jest trendem europejskim. Wyobrażam sobie, że w horyzoncie 5-7 lat takie obliga będziemy musieli stawiać – dodaje minister.24 stycznia rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zwrócił się do minister rozwoju z prośbą o pilne zmiany w specustawie mieszkaniowej. Przez półtora roku działania przepisów napisanych pod deweloperów niewielu z nich zdecydowało się skorzystać z jej zapisów. Teraz domagają się zmian, tak by proces budowlany uprościć. Branża budowlana narzeka przede wszystkim na "wymóg wskazania niesprzeczności inwestycji ze studium zagospodarowania przestrzennego". Oprócz tego deweloperzy chcieliby także zniesienia obowiązku konsultacji inwestycji z konserwatorem zabytków.- Proszę mi pozwolić przeanalizować te projekty – damy na pewno szybką odpowiedź.Chociaż kiedy słyszę, że powinniśmy lekko potraktować konserwatora zabytków to tutaj jestem ostrożna. Pamiętajmy, że mamy do zrealizowania dwa cele. Z jednej strony ułatwienie procesu inwestycyjnego, a z drugiej zachowanie ładu i porządku mieszkaniowego – odpowiada częściowo deweloperom Jadwiga Emilewicz.