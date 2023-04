Minister pochwalił firmy budowlane. Osiągnęły sukces

- To polskie firmy spowodowały, że nasz kraj oceniany jest obecnie jako jeden z największych i najlepiej zorganizowanych rynków budowlanych - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Szef resortu infrastruktury wziął udział w sesji pn. "Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach" na Europejskim Kongresie Gospodarczym 2023 (EEC 2023). W swoim wystąpieniu podkreślił, że w styczniu 2016 r., czyli niedługo po objęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, "wiało chłodem, ponieważ nie było perspektyw na nowe zamówienia i kontrakty".

- Spotykamy się w takich okolicznościach, że musimy odpowiadać na pytania, czy jesteśmy w stanie zabezpieczyć wykonawców do realizacji inwestycji, które mamy przygotowane w zakresie komunikacji, czy jesteśmy w stanie znaleźć dostawców materiałów, żeby móc zrealizować nasze ambitne cele w inwestycjach drogowych i kolejowych, liniowych, lotniczych, morskich czy lądowych. Jesteśmy, bo państwo jesteście w stanie podołać temu wyzwaniu - stwierdził Andrzej Adamczyk, mając na myśli firmy działające na polskim rynku.

Przypomniał, że w styczniu 2016 r. wygłosił apel, żeby dać ministerstwu szansę na przygotowanie projektów i "zapełnić szuflady".

- Żeby nie było znowu tak, że zmiana perspektywy wiąże się z oczekiwaniem na projekty - zaznaczył.

Zobacz tereny inwestycyjne na sprzedaż na PropertyStock.pl

Według niego branża budowlana odpowiedziała na ten apel i realizuje przedsięwzięcia w sposób znakomity.

- Kiedy rozmawiam z ministrami transportu, pytają, co się stało, że tak dobrze przebiega u nas proces inwestycyjny. Odpowiadam wówczas, żeby szukać odpowiedzi u firm funkcjonujących w Polsce. To one swoją odpowiedzialną pracą spowodowały, że nasz kraj oceniany jest jako jeden z największych i najlepiej zorganizowanych rynków budowalnych - zauważył Adamczyk.

Łańcuchy dostaw w nowych realiach. Dzisiaj już nikt się nie śmieje?

Dodał, że resort infrastruktury ma ambicje, aby zrealizować nie tylko zobowiązania transportowe, ale także odpowiedzieć na wyzwania, które przyniosła ze sobą sytuacja będąca skutkiem agresji Rosji na Ukrainę.

- Łańcuchy dostaw w nowych realiach to m.in. Szlak Trójmorza i inne projekty, które jeszcze 7 lat temu budziły uśmiech na twarzy i pytani, o co wam chodzi np. z tą Via Carpatia. Dzisiaj już nie pytają o co chodzi - powiedział Andrzej Adamczyk.