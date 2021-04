Minister: w trzy lata zbudujemy A2 do Białej Podlaskiej

Do 2024 r. zbudujemy autostradę do Białej Podlaskiej. Podpisujemy umowę na dwa odcinki; projekt i wykonanie. Jeszcze niedawno mówiono, że ten odcinek A2 nie będzie zrealizowany - powiedział w czwartek minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Minister Adamczyk podkreślił, że rusza obecnie realizacja odcinka autostrady A2 między Siedlcami a Białą Podlaską. "Podpisujemy umowę na dwa odcinki, projekt i wykonanie. Do 2024 r. zbudujemy autostradę do Białej Podlaskiej i to jest bardzo dobry komunikat dla mieszkańców Podlasia, ale szczególnie dla wszystkich tych, którzy udają się w kierunku (...) wschodniej granicy państwa, wszystkich tych, którzy mają nadzieję na bezpieczne polskie drogi" - powiedział polityk.

Jak przypomniał, "jeszcze niedawno mówiono o tym, że ten odcinek A2 nie będzie zrealizowany".

Adamczyk pytany o postępy prac na polskiej kolei powiedział, że obecnie realizowane są działania w zakresie zwiększenia dostępności i przywrócenia transportu kolejowego, "powrotu nie tylko pasażerów, ale i przewozów towarów oraz cargo".

Minister podkreślił, że kończą się prace modernizacyjne linii kolejowej E30 biegnącej od strony Katowic w kierunku Krakowa, a szczególnie ważną częścią planów modernizacyjnych jest linia między Poznaniem a Szczecinem oraz budowa obiektów inżynieryjnych, takich jak m.in. druga część tunelu pod Łodzią, budowa nowoczesnego dworca na Warszawie Zachodniej. "Nie zapominamy też o małych dworcach kolejowych" - zadeklarował minister. "W tym roku oddamy budynki dworcowe m.in. w Wałbrzychu, Skarżysku-Kamiennej, Tczewie, Bolesławcu" - wyliczał. Jak dodał, to tylko niektóre inwestycje dworcowe z ponad dwustu, które obecnie są w realizacji.

Adamczyk wskazał, że istotną częścią działań na kolei jest również polityka taborowa - zakup, modernizacja, "bardzo poważne" remonty wagonów, lokomotyw. "Polacy przekonują się do kolei. Gdyby nie pandemia, to byśmy mieli kolejne rekordy pasażerów na polskich torach" - ocenił szef resortu.

