Minister zapowiada inwestycje morskie o wartości 44 mld zł

W tej kadencji rozpoczniemy inwestycje związane z gospodarką morską o wartości 44 mld zł - poinformował w piątek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Wymienił m.in. rozbudowę polskich portów, czy poprawę infrastruktury do nich prowadzącej.

Gróbarczyk na piątkowej konferencji prasowej przedstawił priorytety kierowanego przez niego resortu na najbliższe cztery lata. Zapowiedział, że w większości przypadków będzie to kontynuacja dotychczasowej polityki i celów.

Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej podkreślił, że jednym z podstawowych zadań będzie dalsze wzmacnianie polskich portów i ich dynamicznego rozwoju. Dodał, że 2019 rok będzie kolejnym, w którym przeładowanych zostanie ponad 100 mln ton ładunków. Ocenił, że tegoroczny wynik przeładunków powinien być "nieznacznie" wyższy niż w 2018 roku. W ub.r. było to 101,19 mln ton; w 2017 r. - 87 mln ton ładunków.

Gróbarczyk przypomniał, że realizowana ma być m.in. budowa Portu Centralnego w Gdańsku, Portu Zewnętrznego w Gdyni, czy terminala kontenerowego w Świnoujściu. Koszt budowy portu w Gdańsku może sięgnąć 12 mld zł, w Gdyni 4-5 mld zł, a terminalu w Świnoujściu 2-2,5 mld zł. Pogłębiany ma być również tor wodny prowadzący do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Minister zapowiedział, że nadal poprawiany będzie również stan infrastruktury drogowej i kolejowej prowadzących do portów. W tym roku zarezerwowano na ten cel ok. 4,5 mld zł - dodał.

Kolejną ważną inwestycją, którą wymienił, jest przekop Mierzei Wiślanej. Poinformował, że prace idą zgodnie z planem, a plac budowy został przekazany inwestorowi. Nowa droga wodna ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury. Inwestycja realizowana jest również pod kątem bezpieczeństwa państwa. Przekop realizować będzie Polsko-belgijskie konsorcjum NDI-Besix za 992 mln zł. Kanał ma mieć około 1 km długości i 5 metrów głębokości. Umożliwi wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m, długości 100 m, szerokości - 20 m. Budowa kanału ma potrwać do 2022 roku.

Gróbarczyk przypomniał, że resort będzie realizował również program zwiększenia retencji w Polsce z 6,5 obecnie - do 15 proc. Zakłada on. m.in. budowę 30 zbiorników retencyjnych w tym dziewięciu dużych. Zakładany koszt programu to 14 mld zł. "Pracujemy obecnie nad szczegółami finansowania tego projektu z wielu różnych źródeł" - zapewnił minister.

Minister poinformował ponadto, że w przyszłym roku mają być już gotowe palny użeglownienia Odry i Wisły. W połowie 2020 roku ma być gotowy plan dla Odry; na początku roku - dla Wisły. Gróbarczyk wyjaśnił, że pozwolą one na rozpoczęcie postępować przetargowych na konkretne inwestycje.

Szef MGMiŻŚ poinformował ponadto, że w coraz lepszej kondycji finansowej znajduje się PŻM (Polska Żegluga Morska). "Przestaje być kierowana przez komisarza ustawionego parę lat temu. Wchodzimy w statutowe organy spółki. Od przyszłego roku chcielibyśmy, by ukonstytuowała się rada pracownicza, która rozpocznie konkurs na nowego dyrektora" - powiedział.

Gróbarczyk dodał, że planowana jest również reforma administracji morskiej - w tym likwidacja Urzędu Morskiego w Słupsku. Według ministra najbardziej zasadnym jest prowadzenie dwóch urzędów na wschodzie i zachodzie Polski oraz delegatur.

"Oczekujemy, że w najbliższej kadencji rozpoczniemy prace zwiane z (inwestycjami -red.) w gospodarce morskiej o wartości 44 mld zł" - podsumował minister.