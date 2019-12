Minister zapowiada setki milionów z UE na inwestycje w polskich portach i na kolei

Ponad 555 mln zł z funduszy UE trafi na inwestycje w portach w Szczecinie i Świnoujściu - poinformowało w piątek Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jak dodano, w sumie do pięciu województw na inwestycje - w tym kolejowe - trafi około 722 mln zł.

W piątek podpisano sześć umów na realizację inwestycji z dofinansowaniem unijnym (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - POIiŚ) w pięciu województwach. Wsparcie ze Wspólnoty trafi np. na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i poprawę dostępu do portów w Szczecinie i w Świnoujściu oraz dostosowanie 22 peronów w trzech województwa do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Największe środki, przekraczające pół miliarda złotych, trafią do polskich portów. Inwestycje zakładają przebudowę nabrzeży w portach oraz budowę dróg do nich prowadzących. Prace będę prowadzone także w rejonie Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie - zostanie on pogłębiony i poszerzony. Resort poinformował, że wartość tych prac przekroczy 1 mld zł.