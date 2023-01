Minister zatwierdził program budowy ostatniego odcinka Zakopianki

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał we wtorek program inwestycji dla przebudowy DK 47 czyli popularnej Zakopianki na jej ostatnim odcinku.

Na mocy podpisanych dokumentów projektanci zaproponują warianty przebudowy obu dróg krajowych. Prace mają ruszyć od 2028 r.

GDDKiA szacuje, że koszt przebudowy odcinka Nowy Targ - Zakopane wyniesie od 300 do 500 mln zł.

Natomiast drogi S7 Rabka - Chyżne jest szacowany nawet na kilka miliardów zł, w zależności od wariantu. Jeden z nich zakłada budowę tunelu.

"Dzisiaj bardzo ważny dzień dla wszystkich tych, którzy korzystają z drogi krajowej, którą można dojechać do Zakopanego. (...) Realizowana jest inwestycja na drodze krajowej nr 47 od Rdzawki do Nowego Targu. Został ostatni odcinek nieobjęty inwestycjami, przebudową, modernizacją - odcinek między budowanym już węzłem Nowy Targ - południe a Zakopanem" - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej w Szaflarach minister Adamczyk.

Wojewoda: w sposób symboliczny otwierane są drzwi w Tatry

Dodał, że kolejnym działaniem, które ma zwiększyć bezpieczeństwo i płynność ruchu drogowego jest przedłużenie drogi S7 w kierunku granicy państwa w Chyżnem.

"Będziemy realizowali te niezbędne inwestycje, które służą rozwojowi gospodarki, a przecież przemysł turystyczny to także element gospodarki narodowej, ale przede wszystkim zwiększamy bezpieczeństwo na drogach, szczególnie tych, które służą Polakom i naszym gościom z zagranicy do poruszania się w miejsca turystyczne, miejsca wypoczynkowe" - powiedział Adamczyk.

Minister zaznaczył, że od samego początku przygotowywania prac projektowych dla obu inwestycji, będą prowadzone konsultacje społeczne.

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita powiedział, że dzisiaj w sposób symboliczny otwierane są "drzwi w Tatry".

"Małopolska jest regionem ludzi otwartych, ludzi, którzy chętnie przyjmują gości zarówno tych z Polski, jak i tych z zagranicy, ale kwestia infrastruktury drogowej przez lata rządów naszych poprzedników była pewnym elementem, który powodował, że wielu Polaków, wielu turystów nie wybierało Małopolski. Dziś to mocno się zmieniło. Dość powiedzieć, że tylko w tamtym roku w Urzędzie Wojewódzkim wydaliśmy 16 zezwoleń na realizację inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad" - zaznaczył Kmita.

Wojewoda przekazał także, że według danych policyjnych tylko w ubiegłym roku na odcinku Nowy Targ - Zakopane doszło do 200 zdarzeń drogowych, a trzy osoby na tym odcinku zginęły.

Wojewoda małopolski: to inwestycja w nasze bezpieczeństwo

"Jestem przekonany, że dzięki tej decyzji znacząco zostanie ograniczona liczba kolizji, zdarzeń drogowych, że dzięki tej decyzji liczba wypadków i zdarzeń praktycznie po przebudowie spadnie do zera. To także inwestycja w nasze bezpieczeństwo" - zakończył wojewoda.

Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński poinformował, że inwestycja przeprowadzona na ostatnim odcinku Zakopianki ma być przede wszystkim zaprojektowana w istniejącym pasie drogowym, o ile to będzie możliwe.

"Ten pas ma bardzo zróżnicowaną szerokość: od 30 do 40 m. Generalnie zależy nam na poprawie bezpieczeństwa ruchu zarówno pieszych, jak i podróżujących samochodami, ale także, na poprawie płynności ruchu. Nie planujemy tutaj budowy drogi wielopasowej. Jeżeli będzie to możliwe, być może na niektórych odcinkach będą dodatkowe pasy ruchu. Być może ten dodatkowy pas ruchu będzie sterowany zmiennie w razie potrzeby" - wyjaśnił Pałasiński.

Z kolei budowa dwujezdniowej S7 do granicy państwa w Chyżnem klasy GP na parametrach drogi ekspresowej o długości ok. 35 km jest planowana w nowym korytarzu. Zatwierdzony przez ministra infrastruktury program inwestycji dla tej trasy obejmuje prace przygotowawcze o wartości 80 mln zł. Zakończenie prac przygotowawczych planowane jest na 2027 r. Dotychczas w ramach studium korytarzowego opracowano 9 wariantów przebiegu drogi, z których 4 zostały zarekomendowane do dalszych prac.

GDDKiA szacuje, że koszt przebudowy odcinka Nowy Targ - Zakopane wyniesie od 300 do 500 mln zł, natomiast drogi S7 Rabka - Chyżne jest szacowany nawet na kilka miliardów zł, w zależności od wariantu. Jeden z nich zakłada budowę tunelu.

