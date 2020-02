Ministerstwo Sportu chce 230 mln zł za Stadion Narodowy od PBG

Ministerstwo Sportu wezwało PBG do zapłaty w terminie 10 dni 229,46 mln zł kar umownych z tytułu zwłoki w usunięciu określonych wad, związanych z budową Stadionu Narodowego w Warszawie. Usunięcie wad miało przewidywać porozumienie zawarte w listopadzie 2016 r.

PBG w sanacji

Jak wyjaśniono, ugoda uregulowała kwestie związane z usuwaniem wad gwarancyjnych, co ułatwia funkcjonowanie stadionu. Dodatkową korzyścią ugody będzie ułatwienie operatorowi stadionu (spółka PL2012+) zarządzanie obiektem.- Ma to istotne znaczenie, w szczególności w kontekście obowiązujących okresów gwarancyjnych, m.in. w zakresie konstrukcji dachu stadionu, konstrukcji żelbetowych i ciągów pieszych. W niektórych przypadkach gwarancje będą obowiązywały do 2027 r. - stwierdzono.Resort zapewniał, że w trakcie trwania procesu negocjacyjnego zostały wypłacone należne płatności podwykonawcom, którzy właściwie udokumentowali należyte wykonanie prac budowlanych w związku z budową Stadionu Narodowego.W tym miesiącu Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego wobec PBG. Budowlana grupa, która jest m.in. głównym akcjonariuszem Rafako, wnioskowała o to w połowie grudnia 2019 r. Postanowienie sądu nie jest prawomocne.Sąd zezwolił spółce na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa PBG w zakresie nie przekraczającym zakresu zwykłego zarządu. Na sędziego komisarza została wyznaczona Magdalena Bojarska, a na zarządcę firmę Zimmermann Filipiak Restrukturyzacja.Wcześniej PBG tłumaczyło, że sanacja ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań spółki, ujętego w warunkach układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem.Wniosek o sanację był wynikiem sytuacji finansowej PBG, spowodowanej znaczącymi opóźnieniami w realizacji programu dezinwestycji oraz trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku i z działalności bieżącej.Po trzech kwartałach 2019 r. PBG miało na poziomie skonsolidowanym 833,3 mln zł przychodów wobec 908,5 mln zł rok wcześniej. Strata netto wyniosła 241,9 mln zł wobec 42,9 mln zł straty przed rokiem.Największym akcjonariuszem spółki jest Małgorzata Wiśniewska, posiadająca 23,61 proc. akcji, PKO Bank Polski ma 6,48 proc., Pekao SA 7,68 proc., a 62,23 proc. należy akcjonariatu rozproszonego.